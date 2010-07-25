'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonluğu'nu kaçırdı

T24 - Voleybol Avrupa Bayanlar Ligi yarı finalinde Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Avrupa Bayanlar Ligi yarı final maçında Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 yenilerek final şansını kaybetti.

(A) Milli Takım, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada, 3. setten itibaren atağa geçerek bundan sonraki iki sette güzel bir oyun sergiledi. Maçın sonucunu tie-break setine taşıyan bayan milliler, bu şansını iyi değerlendiremedi ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılarak final şansını yitirdi.

(A) Milliler, yarın saat 17.00'de İsrail ile üçüncülük mücadelesi verecek. Saat 20.00'de ise Sırbistan ile Bulgaristan arasında final maçı yapılacak. Final maçının galibi, Dünya Grand Prix finallerine doğrudan katılma hakkını kazanacak.

Öte yandan, Türkiye'nin yarın İsrail ile yapacağı maç güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aliaksandr Piasetski (Belarus), Olga Zakharova (Rusya)

Türkiye: Bahar, Neslihan, Neriman, Eda, Naz, Seda (Nihan, Esra, Gizem, Pelin, Meryem)

Bulgaristan: Yaneva, Zarkova, Nikolova, Vasileva, Nenova, Strashimira Filitova (Mariya Filitova, Rabadzhieva, Karakashova, Letova, Ruseva)

Setler: (19-25, 17-25, 25-11, 25-23, 13-15)

Süre: 112 dakika (24, 23, 21, 27, 17)