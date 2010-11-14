-FİLENİN ŞAMPİYONU RUSYA TOKYO (A.A) - 14.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-2 yenen Rusya, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Salonu'nda yapılan zorlu mücadelede 21-25, 25-17, 20-25, 25-14 ve 15-11'lik setlerle 3-2 galip gelen Rusya, altın madalyanın sahibi oldu. 2006 yılında yine Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 15. Dünya Şampiyonası'nda da finalde bu 2 ülke karşılaşmış ve Rusya aynı skorla galip gelerek şampiyon olmuştu. Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) dünya sıralamasında 7. olan Rusya'nın, şampiyona tarihinde 1994, 1998 ve 2002 yıllarında olmak üzere 3 gümüş madalyası bulunuyor. Şampiyonaya 1960 ve 1994'te olmak üzere 2 kez ev sahipliği yapan Brezilya ise 1994 ve 2006'da olmak üzere 2 kez dünya ikincisi olmuştu. FIVB Dünya sıralamasında lider olan Brezilya, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya almıştı.