T24 LogoT24 Logo
Spor

FİLENİN ŞAMPİYONU RUSYA TOKYO (A.A)

14 Kasım 2010 17:14

-FİLENİN ŞAMPİYONU RUSYA TOKYO (A.A) - 14.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-2 yenen Rusya, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Salonu'nda yapılan zorlu mücadelede 21-25, 25-17, 20-25, 25-14 ve 15-11'lik setlerle 3-2 galip gelen Rusya, altın madalyanın sahibi oldu. 2006 yılında yine Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 15. Dünya Şampiyonası'nda da finalde bu 2 ülke karşılaşmış ve Rusya aynı skorla galip gelerek şampiyon olmuştu. Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) dünya sıralamasında 7. olan Rusya'nın, şampiyona tarihinde 1994, 1998 ve 2002 yıllarında olmak üzere 3 gümüş madalyası bulunuyor. Şampiyonaya 1960 ve 1994'te olmak üzere 2 kez ev sahipliği yapan Brezilya ise 1994 ve 2006'da olmak üzere 2 kez dünya ikincisi olmuştu. FIVB Dünya sıralamasında lider olan Brezilya, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24