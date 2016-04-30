Filede Vakıfbank şampiyon!

Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı'nın son maçında Fenerbahçe Grundig'i 3-1 mağlup eden Vakıfbank, şampiyon oldu.



Ligde final etabının 2. devresi iki maçla tamamlanırken, son maça 2 puan farkla çıkan VakıfBank ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, 3-1 VakıfBank’ın galibiyetiyle sonuçlandı.



Fenerbahçe Grundig’i 25-18, 25-15, 22-25 ve 25-16’lık setlerle 3-1 yenen VakıfBank, 16 puanla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Fenerbahçe Grundig, 11 puanla 2. sırada yer alırken, Galatasaray Daikin’i 25-20, 23-25, 25-20 ve 25-15’lik setlerle 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA ligi 7 puanla 3’üncü sırada bitirdi.



Galatasaray Daikin ise 2 puanla ligi 4. sırada tamamladı. Daha önce yapılan baraj etabı maçlarının ardından ligde son 2 sırayı alan İlbank ve Salihli Belediyespor, 2. Lig’e düşmüştü.