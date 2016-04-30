T24 LogoT24 Logo
Spor

Filede Vakıfbank şampiyon!

Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı'nın son maçında Fenerbahçe karşısında 3-1 kazanan Vakıfbank şampiyon oldu

30 Nisan 2016 21:50

Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı'nın son maçında Fenerbahçe Grundig'i 3-1 mağlup eden Vakıfbank, şampiyon oldu.

Ligde final etabının 2. devresi iki maçla tamamlanırken, son maça 2 puan farkla çıkan VakıfBank ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, 3-1 VakıfBank’ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Grundig’i 25-18, 25-15, 22-25 ve 25-16’lık setlerle 3-1 yenen VakıfBank, 16 puanla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Fenerbahçe Grundig, 11 puanla 2. sırada yer alırken, Galatasaray Daikin’i 25-20, 23-25, 25-20 ve 25-15’lik setlerle 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA ligi 7 puanla 3’üncü sırada bitirdi.

Galatasaray Daikin ise 2 puanla ligi 4. sırada tamamladı. Daha önce yapılan baraj etabı maçlarının ardından ligde son 2 sırayı alan İlbank ve Salihli Belediyespor, 2. Lig’e düşmüştü.

ETİKETLER

vakıfbanktürkiyevoleybolşampiyonfenerbahçehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24