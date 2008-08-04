Filede rakipler belli oldu

Tempo24-



Voleybolda, Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.



Avrupa VOleybol Konfederasyonu Asbaşkanı Banu Can'ın da görev aldığı kura çekimi sonunda, Türk takımlarından erkeklerde Fenerbahçe, A Grubunda Yunanistan'ın Iraklis, Polonya'nın AZS Czestochowa ve Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarıyla eşleşti.



Bayanlarda ise Türk Telekom B Grubunda, Fransa'nın RC Cannes, İspanya'nın Tenerife Marichal ve Sırbistan'ın Postar 064 Beograd takımlarıyla mücadele edecek.



C Grubunda yer alan Vakıfbank Güneş Sigorta, Polonya'nın Fakro Muszynianka, İtalya'nın Volley Bergamo ve Romanya'nın Metal Galati takımlarıyla karşılaşacak.



E Grubunda yer alan Eczacıbaşı ise, İtalya'nın Scavolini Pesaro, Fransa'nın Asptt Mulhouse ve Avusturya'nın Post Schwechat takımlarıyla eşleşti.



Erkeklerde 6, bayanlarda 5 grupta toplam 44 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde, deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak grup maçlarının ardından ilk olarak 12, ardından 6 takımlı play-off'lar oynanacak. Lig, 4'lü final müsabakalarıyla sona erecek.



Grup müsabakaları erkek ve bayanlarda 4 Kasım Salı günü başlayacak.