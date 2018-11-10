File derbisinde kazanan VakıfBank

Fenerbahçe - VakıfBank: 2-3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Metin Korkut

FENERBAHÇE: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L), Polen, Sıla

VAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Slöetjes, Gizem (L), Melis, Ayça, Ebrar, Buket

SETLER: 18-25, 25-21, 25-20, 21-25, 14-16

SÜRE: 131 dakika (25, 28, 27, 30, 21)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3\'üncü hafta müsabakasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe\'yi 18-25, 25-21, 25-20, 21-25 ve 14-16\'lık setlerle 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı siyahlılar üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

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