File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet

Beşiktaş - Fenerbahçe Opet: 2-3

İSTANBUL (DHA) - 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde ikinci yarının ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş\'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadelenin setlerini 14-25, 25-20, 19-25, 25-23, 11-15 önde tamamlayan Fenerbahçe Opet, ligdeki 9\'uncu galibiyetini aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan ligin 12\'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçeli oyuncular sahaya hayatını kaybeden Ceren Damar Şenel için \"Öğretmenim Canım Benim\" pankartıyla çıktı.

Karşılaşmanın ikinci setinde teknik molaya Beşiktaş 12-8 önde girerken, mola dönüşü karşılıklı sayılarla süren oyunda siyah beyazlı taraftarların olumsuz tezahüratları nedeniyle başhakem Nurper Özbar, Beşiktaş takımını kaptanı aracılığıyla 2 kez uyardı. Uyarılara rağmen olumsuz tezahüratlar devam edince hakemler skor 16-15’ken soyunma odasına gitti. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından maç devam etti.

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