File derbisi Fenerbahçe'nin

Aroma Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde Galatasaray ile Burhan Felek 50. Yıl Salonu'nda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.



Maça iyi başlayan Fenerbahçe ilk iki seti 25-20 ve 25-22'lik skorlarla kazandı. Sonraki iki seti de Galatasaray 16-25 ve 20-25'lik skorlarla kazanınca maçta 2-2'lik denge oluştu. Final setini 15-13 kazanan Fenerbahçe, 113 dakikalık mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf oldu.



Salon: TVF 50. Yıl



Hakemler: İlhami Şenyurt , Ebru Meriçkan



Fenerbahçe: Grbic, Barış, Arslan , Coskovic, Fatih, Billings, Serkan (L), Hakan, Murat Aslan, Emre, Burak



Galatasaray: Turgay, Ahmet, Ali, Urpo, İbrahim Akşeker, Caner Peşken, Güray (L), Caner Dengin, İbrahim Emet, Kemal



Setler: 25-20, 25-22, 16-25, 20-25, 15-13

Süre: 113 dakika (25, 26, 21, 24, 17)



