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Çevre

Fildişi'ne zehirli atık ihraç eden Trefigura'ya 1 milyon euro ceza

Trafigura, Hollanda mahkemesince Fildişi Sahilleri'ne zehirli atık ihracından suçlu buldu.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Çok uluslu Trafigura, Hollanda'dan Fildişi Sahilleri'ne yaklaşık 500 ton zehirli atığı ihraç etmekten suçlu bulunurken, mahkeme ayrıca firmayı 1 milyon euro para cezasına çarptırdı. Zehirli atığın ihracı sonrası BM raporlarına göre en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'da bir mahkeme, çok uluslu petrol şirketi Trafigura'yı Hollanda'nın Amsterdam kentinden Fildişi Sahilleri'ne zehirli atık ihraç etmekten suçlu buldu.

Şirkete, zehirli atıkları Fildişi Sahilleri'ne götürmek ve yük Amsterdam limanına ilk boşaltıldığında, kargonun zehirli olduğunu gizlemek suçlarından 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre mahkeme ayrıca yükü taşıyan Probo Koala adlı geminin Ukraynalı kaptanı Sergey Çertov'a da beş yıllık ertelenmiş hapis cezası verdi.

Şirket çalışanı Naim Ahmed de 25 bin Euro para cezasına çarptırılırken, şirket kararla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Savcılar şirketten 2 milyon euro tazminat alınmasını istiyordu.

2006 yılının Temmuz ayında zehirli petrol atıklarını taşıyan gemi Amsterdam limanına demirlemişti.

Amsterdam Liman Hizmetleri'nin, atığın başta düşünülenden daha zehirli olduğu gerekçesiyle arıtma için daha fazla fiyat istemesi üzerine şirket fiyat farkını ödemeyi reddetmiş ve atık gemiye geri pompalanmıştı.

Fildişi Sahilleri'ne götürülen 500 ton zehirli atık ülkenin en büyük kenti Abidjan etrafına atılmıştı.


En az 15 kişi öldü, onbinler hastalandı


Bu işlemin ardından kentteki onbinlerce kişi hastalanmış ancak Trafigura geçmişte bu suçlamaları reddetmiş, gönderilen açıkların ciddi rahatsızlıklara yol açmayacağını savunmuştu.

Şirket bu iddiasını da, bağımsız bir uzmanlar kurulunun raporuyla desteklemeye çalıştı.

Ancak Birleşmiş Milletler’in yayınladığı bir başka raporda, atığın Abidjan'daki en az 15 ölüm ve hastalanmalarla ilgili olduğuna dair "güçlü kanıtlar" bulunduğu belirtiliyordu.

Fildişi Sahilleri hükümeti atığın 17 kişinin ölümüne yol açtığını savunuyordu.

Şirket, İngiltere'de 33 milyon Euro, Fildişi Sahilleri'nde de 132 milyon euro ödeyerek, mahkemeye gitmeden anlaşma yolunu seçmişti.


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