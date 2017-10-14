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Dünya
Deutsche Welle

Fildişi Sahili'nde uçak düştü: 4 ölü

Fildişi Sahili'ndeki Abican kenti açıklarında düşen kargo uçağında dört Moldovalı öldü, altı kişi yaralı kurtarıldı. Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

14 Ekim 2017 21:31

Dört Moldovalı, Fransız ordusu tarafından kiralanmış bir kargo uçağının Fildişi Sahili açıklarında düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Cumartesi günü gerçekleşen kazada Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'dan kalkan kargo uçağı, Fildişi Sahili'nin Abican şehrinin açıklarında denize çakıldı.

Fildişi Sahili itfaiyesinden Albay Issa Sakho'nun yerel bir televizyon kanalına verdiği bilgilere göre kazada uçakta bulunan 10 kişiden dört Moldova vatandaşı ölürken, iki Moldovalı ile dört Fransız vatandaşı yaralı olarak kurtuldu.

Sakho, uçağın neden düştüğünün bilinmediğini söyledi. Her ne kadar cumartesi günü Abican'da ağır bir fırtına kaydedilmiş olsa da uçağın düşmesine hava koşullarının sebep olup olmadığı bilinmiyor.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan Fransız askeri bir yetkili, Ukrayna yapımı Antonov kargo uçağının Fransız ordusu tarafından bölgedeki radikal İslamcılara karşı 2014 yılında başlatılan Barkhane Operasyonu kapsamında kiralandığını söyledi.

Bu operasyon kapsamında Fransa bölgede 4 bin personel konuşlandırmış durumda. Abican'da bulunan Fransız askeri üssü, operasyonun Çad'ın başkenti N'Djamena'daki ana merkezine lojistik destek sağlıyor.

AFP/AP/dpa, DÇ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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