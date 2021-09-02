Fildişi Sahili'nde tecavüz suçlusundan canlı yayında canlandırma yapmasını isteyen sunucuya hapis cezası

Fildişi Sahili'nde canlı yayında bir tecavüz suçlusuna cansız manken üzerinde ne yaptığını göstermesini isteyen sunucu, tecavüzü övmekten yargılandı ve bir yıl ertelemeli hapis cezası aldı.

CNN'de yer alan habere göre, mahkeme sunucu Yves de Mbella'ya 3 bin 619 dolara karşılık gelen para cezası verdi ve bir yıl boyunca Abidjan şehrinden ayrılması yasaklandı.

Mbella'nın programa çıkardığı tecavüz suçlusunun iki yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

Sunucu, yayında yaptıkları nedeniyle özür dilemişti ve "farkındalık oluşturmayı amaçladığını" iddia etmişti.