Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk Ebola vakası

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez Ebola vakası kaydedildi.

Fildişi Sahili Sağlık Bakanı Pierre N'Gou, Pasteur Enstitüsü'nden yetkililerin yaptığı inceleme sonucu 18 yaşındaki bir kadının test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Ebola teşhisi konulan kadının Gine'den geldiği belirtildi. Kadının izole edildiği belirtilid.

Fildişi Sahili, elindeki Ebola aşılarını kadınla temasa geçen herkese ulaştırdı.

Başbakan Patrick Achi, vakayla ilgili yaptığı açıklamada, hazırlıklarının yeterli olduğunu, panik olunmaması gerektiğini söyledi.