Fildişi Sahili hükümeti istifa etti

Fildişi Sahili Başbakanı Patrick Achi'nin istifasını sunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, istifayı kabul ettiği kabine toplantısında yaptığı açıklamada; Fildişi Sahili Başbakanı Patrick Achi'nin ve hükümetinin istifasını çarşamba günü sunduğunu söyledi.

İstifanın nedenlerini açıklanmazken, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, yeni başbakan ve hükümeti önümüzdeki hafta sunacağı bildirildi.

Achi, başbakanlık görevine, selefi Hamed Bakayoko'nun hayatını kaybetmesinin ardından 26 Mart 2021'de getirilmişti.