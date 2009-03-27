Fil üstünde şarkı söyleyecek

Michael Jackson gelecek temmuz ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da vereceği konser için organizatörlerden, içerisinde “panterler, yılanlar, tropik kuşlar ve maymunlar bulunan orman şeklinde bir sahne” hazırlamalarını istedi



Daily Mirror gazetesinin haberinde, bugüne kadar hazırlanmış en iyi sahnede konser vermeyi planlayan Jackson’ın bazı şarkılarını da bir fil üzerinde söylemek istediği kaydedildi. Habere göre, organizatörler, O2 Arena’da gerçekleştirilecek konser sırasında kendisine Masai Savaşçısı kostümleri giymiş 100 dansçının eşlik etmesini isteyen Jackson’ın taleplerine doğuracağı büyük masraf nedeniyle soğuk bakıyor.

