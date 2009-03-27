T24 LogoT24 Logo
Magazin

Fil üstünde şarkı söyleyecek

Michael Jackson temmuz ayında Londra'da vereceği konser için içinde hayvanlar da bulunan tropik orman dekoru istedi.

27 Mart 2009 02:00

Michael Jackson gelecek temmuz ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da vereceği konser için organizatörlerden, içerisinde “panterler, yılanlar, tropik kuşlar ve maymunlar bulunan orman şeklinde bir sahne” hazırlamalarını istedi

Daily Mirror gazetesinin haberinde, bugüne kadar hazırlanmış en iyi sahnede konser vermeyi planlayan Jackson’ın bazı şarkılarını da bir fil üzerinde söylemek istediği kaydedildi. Habere göre, organizatörler, O2 Arena’da gerçekleştirilecek konser sırasında kendisine Masai Savaşçısı kostümleri giymiş 100 dansçının eşlik etmesini isteyen Jackson’ın taleplerine doğuracağı büyük masraf nedeniyle soğuk bakıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24