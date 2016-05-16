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Kültür-Sanat

Fil dergisi okurlarına veda etti: O gemi bir gün gelecek

"Fil, kendi ölümünü koklayan, kendi mezarını hazırlayan tek hayvandır"

16 Mayıs 2016 16:13

Leman Grubu'ndan "Deveden büyük fil var" sloganıyla çıkan Fil Dergisi, "Biz yüreğimizde bir veda sızısı değil, bu sonun nelerin başlangıcı olacağı sorusunun heyecanını taşıyoruz. Sen de öyle hisset ne olur. Çünkü her şey çok güzel olacak, ne olursa olsun o gemi gelecek!” sözleriyle okurlarına veda etti.

Fil Dergisi, 5 Ocak 2015’te okurlarıyla buluşmuştu.

Yayın hayatı boyunca dikkat çeken kapaklara imza atan dergide edebiyattan sanata çok sayıda aydın ve ünlü isim yazılarıyla, röportajlarıyla yer almıştı.

Derginin okurlarıyla paylaştığı veda yazısı şöyle.

"Fil, kendi ölümünü koklayan, kendi mezarını hazırlayan tek hayvandır. Öleceğini anladığında, sevdiklerinin yanından uzaklaşır ve atalarının da ölüme çekildiği mezarlıkta kendi ölümünü bekleyeceği bir kuytu seçer.

Biz de senin yanından uzaklaşmak ve inzivaya çekilmek zorundayız. Bu temelli bir veda mı, yoksa bir mola mı henüz biz de bilmiyoruz ama elinde tutmuş olduğun bu sayı, -en azından bir süreliğine- son Fil dergisi.

Arkasına büyük bir semaye/teşkilat almadan yola çıkan muhalif ve muhalifliğin laneti olarak da işsiz gazetecilerin çıkardığı bir dergiydi Fil. Ekimizden, hayat uğraşo yüzünden eksilmeler oldu zaman zaman ve böyle zamanlarda yeterli içerik üretemediğimiz sayılar yaptık. Ama sen bizi hiç bırakmadın...

Biz yüreğimizde bir veda sızısı değil, bu sonun nelerin başlangıcı olacağı sorusunun heyecanını taşıyoruz. Sen de öyle hisset ne olur. Çünkü her şey çok güzel olacak, ne olursa olsun o gemi gelecek!"



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