Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' tepkisi: 9 seçim kaybeden ve hâlâ...

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından ilk kez bugün (26 Haziran 2018) kameralar karşısına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur" dedi.

Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Twitter'da "'9 seçim kaybeden ve hâlâ başarılıyız' diyenler mi yoksa 'artık değişim gerekir' diyenler mi koltuk sevdalısı?" diye sordu.

Eski CHP Milletvekili Sağlar, Twitter'da, "Kendi koltuklarını sağlamlaştırmak için "merkez yoklaması" yapanlar mı? yoksa "ön seçim yapalım üyelerimiz adaylarımızı belirlesin" diyenler mi? koltuk sevdalısı? "9 seçim kaybeden ve hala başarılıyız" diyenler mi? yoksa "artık değişim gerekir "diyenler mi? koltuk sevdalısı!.." paylaşımında bulundu.

Sağlar, bir saat sonra ise, "Daha fazla demokrasi, daha fazla eşitlik, daha fazla özgürlük için; Tek adamlar tek tek devrilmeli" dedi.