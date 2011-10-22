-Fikri Sağlar ve Gürbüz Çapan CHP'ye dönüyor ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde yapılan toplantı yaklaşık 9,5 saat sürdü. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, başta terör olmak üzere ülke gündemdeki konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantıda geçmişte çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilen 14 kişinin geri dönüş talepleri de görüşülerek karara bağlandı. Aralarında Fikri Sağlar ve Gürbüz Çapan'ın da bulunduğu 14 kişinin geri dönüş taleplerinin oylanarak kabul edildiği belirtildi. Sağlar ve Çapan'ın bu yöndeki talepleri 12 Haziran milletvekili genel seçimleri öncesinde yapılan PM toplantısında da görüşülmüş, ancak kabul edilmemişti. CHP'nin 2012 yılının Mayıs ayında yapılması planlanan olağan kurultayının ertelenmesi talepleri de PM toplantısında gündeme geldi. İl ve ilçe kongrelerinin önceden belirlenen takvim doğrultusunda yapılmasının, olağan kurultayın ise tarih çakışmalarının önlenmesi amacıyla genel ve yerel seçim takvimleri dikkate alınarak, 6 ertelenmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.