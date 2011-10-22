T24 LogoT24 Logo
Politika

Fikri Sağlar ve Gürbüz Çapan CHP'ye dönüyor ANKARA (A.A)

22 Ekim 2011 00:44

-Fikri Sağlar ve Gürbüz Çapan CHP'ye dönüyor ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde yapılan toplantı yaklaşık 9,5 saat sürdü.  Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, başta terör olmak üzere ülke gündemdeki konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantıda geçmişte çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilen 14 kişinin geri dönüş talepleri de görüşülerek karara bağlandı. Aralarında Fikri Sağlar ve Gürbüz Çapan'ın da bulunduğu 14 kişinin geri dönüş taleplerinin oylanarak kabul edildiği belirtildi. Sağlar ve Çapan'ın bu yöndeki talepleri 12 Haziran milletvekili genel seçimleri öncesinde yapılan PM toplantısında da görüşülmüş, ancak kabul edilmemişti. CHP'nin 2012 yılının Mayıs ayında yapılması planlanan olağan kurultayının ertelenmesi talepleri de PM toplantısında gündeme geldi. İl ve ilçe kongrelerinin önceden belirlenen takvim doğrultusunda yapılmasının, olağan kurultayın ise tarih çakışmalarının önlenmesi amacıyla genel ve yerel seçim takvimleri dikkate alınarak, 6 ertelenmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24