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Fikri Sağlar: Erdoğan'ın Mersin toplantısı tam bir fiyaskoydu; ortada kalmış bürokratlar, kirletilmiş bir alan, çöken, gururları yok olan AKP'liler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin mitinginde alanın TIR'larla küçüldüldüğü iddia edilmişti

21 Eylül 2021 10:24

BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mersin ziyaretinde alanda kimsenin olmadığını, bir süre sonra Akdeniz Belediyesi'nin tüm çalışanları ve polis memurlarıyla doldurulduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın Mersin ziyareti için "tam bir fiyaskoydu" ifadesini kullanan Sağlar, "Yapılmayan açılışlar, başarısız Akdeniz belediye başkanı Mustafa Gültak’a kızan, küsen çekip giden Erdoğan…

Ortada kalmış bürokratlar! Kirletilmiş bir alan! Çöken, gururları yok olan AKP’liler…" diye yazdı.

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