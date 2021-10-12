Fikri Sağlar: Biden'ın açıklaması Türkiye için ciddi tehlike oluşturuyor, AKP yönetimi yüzünden Türkiye tam bir kıskaçta

BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, AKP'nin iç politikada mutlak iktidarını sürdürmek için dış politikayı kullandığını belirterek, "Ancak bilgisiz ve plansız, sadece tek adamın varlığını devam ettirmek adına oluşturulan bu dış politika, ülkenin dünyadaki saygınlığını yok ediyor. Yalan, yanlış ve çıkar üzerine bina edilen stratejiler; sadece saygınlığı değil, aynı zamanda ülkenin geleceğini de umutsuz hale getiriyor." diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri tehdit oluşturuyor" açıklamasının ciddi tehlike oluşturduğunu savunan Sağlar, "Daha birkaç önce Soçi’de Putin de Erdoğan’a benzer sözleri söyledi. Anlaşılan o ki; Türkiye bugün dış politikada tam bir fiyasko yaşıyor. Bu ilişkilerin düzeltilmesi çok zor… Üstelik içi boş sözler, hamaset ve yalanlarla bezenmiş dış politika nedeniyle ekonomik çöküntü had safhaya ulaştı. Pahalılık, yoksulluk işsizlik ve kapıya dayanan açlık; dünyada itibarını ve değerini hızlıca kaybeden Türk Lirası nedeniyle gerçekleştiğinin farkında olunmalı!

AKP yönetimi yüzünden Türkiye tam bir kıskaçta! Çözüm AKP’yi demokratik yollarla yönetimden uzaklaştırmakta" ifadelerini kullandı.

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