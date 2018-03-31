Fikri Işık: SDG'nin PYD'nin kontrolünde bir örgüt olduğunu Fransa çok iyi biliyor

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Fransa\'nın, SDG\'nin PYD\'nin kontrolünde olan bir terör örgütü olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, \"SDG\'nin aslında PYD\'nin tamamen kontrolünde olan bir örgüt olduğu, bir yapılanma olduğunu Fransa çok iyi biliyor. SDG ile Türkiye arasında bir arabuluculuk teklifi dahi kabul edilemez bir tekliftir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği\'nin düzenlediği yürüyüşe katıldı. Lastik-İş Sendikası\'nın önünden başlayan yürüyüş sahil yolundaki yol takip edilerek Seka Park\'ta son buldu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yürüyüşün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa\'nın teklifinin kabul edilemez olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Işık, \"Bir kere önce bu arabuluculuk konusunda bir terör örgütüyle, bir egemen devlet arasında bir arabuluculuk teklifi dahi Fransa\'nın aslında konuya ne kadar yanlış bir açıdan baktığını ortaya koyuyor. Bu kabul edilemez bir yaklaşım. SDG\'nin aslında PYD\'nin tamamen kontrolünde olan bir örgüt olduğu, bir yapılanma olduğunu Fransa çok iyi biliyor. Bu NATO\'da da daha önce bizim konuştuğumuz, şu anda Fransız istihbaratının da eminim çok iyi bildiği bir konu. Yani SDG dediğiniz aslında YPG\'nin kamuflajıdır. Evet içerisinde YPG\'nin dışında bazı küçük unsurlar olabilir ama omurgasını PYD/YPG teşkil ediyor. Dolayısıyla SDG ile Türkiye arasında bir arabuluculuk teklifi dahi kabul edilemez bir tekliftir. Fransa\'dan beklenen terör örgütlerine karşı en küçük müsamahanın dahi gösterilmemesidir. SDG temsilcilerini sarayda ağırlamak yerine, SDG temsilcilerine terör örgütü üyesi muamelesi yapması beklenir Fransa\'nın\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Eğer terörün küresel düzlemde geriletilmesini ve ortadan kaldırılmasını istiyorsak, kesinlikle terör örgütleri arasında ayrım yapmamalıyız. Fransa bunu hele hiç yapmamalı. Çünkü, Fransız halkı terörden en fazla mağduriyet yaşamış, terörden dolayı en fazla kurban vermiş halklardan bir tanesi. Fransız halkının terör konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Beklenir ve umulur ki Fransız yöneticilerin de halklarının bu hassasiyetine uygun olarak, terör örgütünün adı ne olursa olsun, künyesi ne olursa olsun hiçbir terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahayı dahi göstermemesi Fransa\'dan bu beklenirken, Fransa\'nın PYD ile dayanışma içinde olacağı anlamına gelen açıklamalar yapması kesinlikle kabul edilemez. Bunu reddediyoruz. NATO\'da müttefikimiz olan Fransa açık net şekilde, PYD/YPG\'ye karşı tavrını koymalı ve bu noktada terörle mücadele eden ve bu noktada bedel ödeyen Türkiye\'ye karşı açık desteğini ifade etmelidir. Müttefiklerden ve özellikle önemli müttefikimiz olan Fransa\'dan beklediğimiz budur. Kaldı ki Türk halkı da, Fransız halkı da terörden en fazla zarar gören bu noktada en fazla kurban veren iki ülkedir, iki halktır. Bu konuda kamuoyunun hassasiyetine Fransız yönetiminin de mutlaka kulak vermesi gerekir\"

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