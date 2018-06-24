Fikri Işık, oyunu kullandı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık ve eşi Nigar Işık, oylarını Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde kullandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve eşi Nigar Işık, oylarını Kocaeli\'nin Başiskele ilçesine bağlı Bahçecik Damlar İlkokulu 1043 nolu sandıkta kullandı. Fikri Işık seçimlerin demokrasi, ülke ve millet için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, \"Türkiye demokratik olgunluğa ulaşmış bir ülke. Seçimlerden önce hangi tartışma olursa olsun, adaylar alanlarda hangi dili, hangi ifadeleri kullanırsa kullansınlar, oy verme günü Türkiye de büyük bir sükunet hakim olur. Çok nadir münferit olaylar dışında Türkiye\'nin sandık huzurunu bana göre pek çok dünyadaki demokrasiyi kıskandıracak olgunluktadır. Bu aslında Türkiye\'nin demokratik olgunluğunun da en önemli göstergesidir. Oyumuzu kullandık. İnsanlar sandıklara gelip oyunlarını kullanıyorlar. Bugün de inanıyorum ki; büyük bir huzur içerisinde sükunet içerisinde ve büyük bir kardeşlik içersinde herkes gelecek ve oyunu kullanacak, demokratik tercihini yapacak ve bu tercih sonucunda Türkiye\'de önümüzdeki 5 yıl hizmet edecek hem Cumhurbaşkanı ve TBMM seçilmiş olacak\" dedi.

Siyasetçilerin yaptığı yanlışların halk tarafından sandıklarda düzeltildiğine defalarca şahit olduğunu söyleyen Fikri Işık, \"Ben Türkiye\'de bugüne kadar halkın hiç yanlış yapmadığı inancındayım. Siyasetçilerin yaptığı yanlışın halk tarafından sandıklarda düzeltildiğine defalarca şahit olduk. Doğru yapan siyasetçinin sandıkta desteklendiğini ve ülkenin bu sayede demokratik yolda emin adımlarla yürüdüğüne inanan insanlardanım. Bu seçimde de halkımız en doğru kararı verecek. Seçime katılımın en iyi olmasını bekliyorum. Bütün halkımızın mutlaka ama mutlaka gelip oyunu kullanması, inandığı kişiye, partiye oyu vererek Türkiye\'nin geleceğine katkı sunmasını istiyorum. Sonucun şimdiden şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.



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