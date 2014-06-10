Fikri Işık: Hayvanat bahçesinden müdür atanmadı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, internette yayınlanan ses kayıtlarıyla ilgili "montaj" diyen TÜBİTAK'ın raporunu değerlendirdi.

TÜBİTAK raporunun adli bir işlem olduğunu dile getiren Bakan Işık, "Ankara Cumhuriyet Savcılığı TÜBİTAK'a resmi bir yazıyla ses kayıtlarının montaj olup olmadığının incelenmesi talebinde bulunuyor. TÜBİTAK, BİLGEM, bu işin uzmanları incelemeyi yapıyor ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na bu raporu gönderiyor. Bu tamamen adli bir işlem, hiçbir şekilde idari bir tasarruf değil. Ankara Cumhuriyet Savcılığı gerekli görürse bunu uluslararası bir kurumdan da isteyebilir. Bu bizim alanımız değil, bu siyasetin alanı da değil aslında. Adli bir tahkikat var, adli bir süreç yaşanıyor ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı böyle bir ses kaydının montaj olup olmadığını TÜBİTAK'tan resmen araştırmasını, raporlamasını istiyor, konu bundan ibaret. "

Işık, "Eğer bunun montaj olmadığına inanıyorsanız, siz gidin Amerika'da bu işi en iyi yapan kuruluşlara müracaat edin, YouTube'da bu ses kaydı var. O müracaatın sonunda, eğer böyle bir durum varsa o en güvenilir kurumlar size 'bu montaj değildir' desin o zaman konuşun. 'Yok canım Tayyip Erdoğan bunu yapmıştır, bunu araştırmaya bile gerek yoktur' demek, kimse kusura bakmasın doğru değil. Buyurun siz yapın o işi madem. Türkiye'nin bu konudaki en yetkin kuruluşu bir çalışma yapıyor ve bu çalışmanın altına Türkiye'nin gerçekten yüz akı diyeceğimiz insanları imza atıyor ve siz kalkıyorsunuz, bunu hemen yandaşlıkla yaftalıyorsunuz" diye konuştu.

Bu arkadaş hayvanat bahçesinden gelmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜBİTAK'a hayvanat bahçesinden atama yapıldığı yönündeki iddiasını yalanlayan Işık, şöyle konuştu:

"Bu arkadaş hayvanat bahçesinden gelmedi. 1999'da Mühendislik Akustiği dalında en iyi tebliğ ödülünü alan bir arkadaşımız. 2003 ve 2005'te TÜBİTAK MAM'da teşvik ödülü almış, 2007'de TÜBA tarafından üstün başarılı genç bilim insanı ödülüne layık görülmüş, 2008'de yine TÜBİTAK'ta bilim teşvik ödülüne layık görülmüş ve başka ödülleri var. Yani konunun tam uzmanı ve Türkiye'nin en parlak bilim insanlarından biri. Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak aldığı kişinin yerine getirdiğimiz arkadaş bu. Hayvanat bahçesinden TÜBİTAK'ın başına kimse getirilmiyor. TÜBİTAK'ın başına; emanet, ehliyet ve liyakat ölçeğinde son derece iyi yetişmiş Türkiye'nin değerleri getiriliyor ve bu arkadaşlarımızın yazdığı ve tamamen Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmiş bilimsel bir rapor. Aksini iddia eden varsa kendisi de ispat etsin, bunların ispatı bizim yükümlülüğümüz değil. Bu konu sırf siyaset malzemesi yapılacak bir konu da değil."

Partisinin bugünkü Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜBİTAK’a hayvanat bahçesinden bir müdür atandığını savundu.

Kılıçdaroğlu, "Onların öncülüğünde bir rapor hazırlandı. 17 Aralık'tan sonra Erdoğan'ın çocuklarıyla yaptığı konuşma hece hece montajlanmış. Böyle bir teknoloji daha dünyada yok. Yok ama kim bulduysa güzel bulmuş. Kendisini aklamaya çalışıyor, çocuklarıyla yaptığı konuşmanın gerçek olmadığını söylüyor” dedi.