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Medya

Fikri Akyüz: Hakan Fidan'ı savunduğum için TRT'den, Rasim Ozan Kütahyalı'yı eleştirdiğim için Takvim'den atıldım

"Ben yandaş birisiyim, evet, ama yalaka değilim"

02 Aralık 2017 14:39

Gazeteci Fikri Akyüz, AKP'ye yakın bazı gazete ve televizyonların kendisine ambargo uyguladığını ileri sürdü. "Yandaş biri olduğunu, ancak yalakalık yapmadığını" söyleyen Akyüz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı gözaltına alma girişimine karşı çıktığı için TRT ekranlarına bir daha çıkamadığını iddia etti. Akyüz, sözlerinin devamında Takvim'den de Rasim Ozan Kütahyalı'yı eleştirdiği için kovulduğunu savundu. 

KRT'de Çağlar Cilara'ya konuşan Fikri Akyüz, uzun yıllar sonra ilk kez bir programa konuk olarak çağrıldığını belirtti. Akyüz, şunları söyledi:

"Ben yandaş birisiyim evet. Ben yalaka değilim, ben yanaşma değilim. Hakiki yandaş, yalakalıktan uzak durur ve yanaşmalara iltifat etmez. Yandaş derken, benim bir fikrim var, düşünce yapım var. Son 10 yılda medyada yer aldım. 10 yıl boyunca savunduğum bir takım değerler var, 367'yi bangır bangır eleştirmişim, parti kapatmayı bangır bangır eleştirmişim, 27 Nisan muhtırasını ertesi gün tank gelecek korkusu varken eleştirmişim. Ak Parti'de bir takım gazeteler bana ambargo koydu diye ben bu fikirlerimden vazgeçip, CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye mi yanaşmam lazım."

 

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