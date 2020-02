Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, \"Bir an önce oyuncularımızın lisansları çıkarılmalıdır. Kardemir Karabükspor gerçek kimliği ile, gerçek kadrosu ile sahaya çıkmalıdır. Yoksa böylesine güzel, büyük bir camia daha da diplere gider, yazık olur\" dedi.

Transfer ettikleri 16 oyuncunun lisanslarını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamayan, altyapı oyuncularıyla çıktığı ilk 2 maçı kaybeden ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı aldığı Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor’da moraller bozuldu. Pazartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı mavililerin teknik direktörü Fikret Yılmaz, \"Kardemir Karabükspor’un iyi gününde herkes yanında olur. Daha önce de böyle oldu. Herkes, tüm Türkiye yanındaydı. Ama şu anda Kardemir Karabükspor kötü günler yaşıyor. Camiamızın yanında olunmasını istiyoruz. Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın Kardemir Karabükspor’a sahip çıkmalarını rica ediyorum. Çok zor günler geçiriyoruz. Her maç gençlerle mücadele ediyoruz. Şimdi de Altınordu müsabakası geldi çattı. Sahaya 11 kişi ile çıkıyoruz ama gençlerimiz hem fiziksel, hem de kapasite olarak maalesef rakiplerimizden çok aşağıda. Bunu sanırım kamuoyu takdir ediyor. Bir an önce oyuncularımızın lisansları çıkarılmalıdır. Kardemir Karabükspor gerçek hüviyeti ile, gerçek kadrosu ile sahaya çıkmalıdır. Yoksa böylesine güzel, büyük bir camia daha da diplere gider, yazık olur. Lütfen yeni transferlerimize sahip çıkılsın, lisansları çıkartılsın. Kardemir Karabükspor gerçek 11’iyle sahaya çıksın. Çünkü rakiplerimize gerçekten eziliyoruz. Rakiplerimiz kapasite olarak bizden çok üstün. Biz ise 11’i zor buluyoruz. Fiziksel olarak gelişimlerini tamamlamamış oyuncularımız var. Hem de yetersiz oyuncularımızla sahaya çıkıyoruz. Lütfen buna duyarlı olunsun\" dedi.

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Yılmaz, \"Biz yine 11 kişi ile sahaya çıkarız. Adam gibi erkekçe mücadelemizi yaparız. Yeniliriz, yeneriz, berabere kalırız. Fark etmez. Ama Kardemir Karabükspor’u en iyi şekilde temsil ederiz. Bizim istediğimiz Karabük, Kardemir eşrafının takımına sahip çıkması\" diye konuştu.

