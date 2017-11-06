Fikret Öztürk:"Belek,sazlık ve bataklıkken dünyanın en önemli golf destinasyonlarından biri haline geldi"

Namık Kemal KILINÇ, SERİK(Antalya),(DHA)

Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarıları için spora olan desteğini devam ettiren akaryakıt dağıtım sektörünün önemli markası OPET, 2-5 Kasım tarihleri arasında Regnum Carya Golf ve Spa Resort\'ta düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası\'nın sponsorları arasındaydı. Uluslararası spor gündeminin kalbinin Belek\'te attığı Turkish Airlines Open Golf Turnuvası kapsamında golfün dünyaca ünlü isimleri sahada mücadele etti. Avusturalyalı ünlü golfçü Marcus Fraser\'in yaptığı vuruş ile başlayan 4 günlük turnuvada 2014 şampiyonu Martin Kaymer, Henrik Stenson ve Matt Kuchar gibi dünyaca ünlü golfçüler yer aldı. Tüm dünyada 1 buçuk milyar kişinin izlediği, Avrupa\'nın para ödülü en yüksek golf turnuvası olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası\'nın galibi ise geçtiğimiz yıl Rio\'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları\'na ilk kez dahil edilen golf sporunun ilk Olimpiyat Şampiyonu Justin Rose oldu. Rose, ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun elinden aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu \"Turnuvada, oyuncuların yanısıra golfseverlerin de büyük heyecanına tanık oldum. Bu etkinliği desteklemeye devam edeceğiz. Fikret Öztürk ve değerli eşine özel teşekkürlerimi sunarım\" dedi. Turnuvanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Justin Rose ise \"Türkiye\'de olmak her zaman çok güzel. Fikret Öztürk ile Çarşamba günü gerçekleşen Pro-am\'de oynadığım golf çok eğlenceliydi, sahayı çok iyi biliyor\" dedi.



Turnuvanın ödül töreninde konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET\'in spora verdiği önemin altını çizdi ve şöyle konuştu: \"Bu yıl turnuvanın sponsorları arasında bulunan ve 11 yıldan bu yana üst üste müşteri memnuniyetinde lider olan OPET, yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla fark yaratan bir marka. OPET, golf sporuna verdiği desteğin yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşması gereği Milli Takımların resmi sponsoru ve Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun da enerji sponsoru olarak destek vermeye devam ediyor. Ayrıca dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olarak bilinen World Corporate Golf Challenge - WCGC (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) yine 3 yıldır OPET sponsorluğunda düzenleniyor. \"

Öztürk şöyle devam etti: \"Belek, yaklaşık 20 yıl önce sazlık, bataklık bir alan iken bugün dünyanın en önemli golf destinasyonlarından biri haline geldi. Bildiğiniz gibi Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, Avrupa\'nın en önemli golf organizasyonlarından biri. Turnuvanın burada düzenlenmesi ülkemiz için bulunmaz bir fırsat. Turnuvanın düzenlendiği Regnum Carya Golf Kulübümüz ise, Avrupa\'da ilk 100 saha içinde 2\'nci sırada yer alıyor ve Avrupa\'nın 18 delikli, aydınlatmalı ilk ve tek sahası. Bu gibi organizasyonlar sayesinde Belek\'in potansiyelini duyurarak golf turizmindeki yerimizi her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. \"

