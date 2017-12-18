Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nı Kemer Country Golf Kulübü kazandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası\'nın galibi Kemer Country Golf Kulübü oldu.

Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası\'nın 4\'üncüsü gerçekleştirildi. National ve Carya Golf Club sahalarında oynanan turnuvada 11 golf kulübünden 84 golfçü mücadele etti. 3 gün süren turnuvaya iş dünyasının tanınmış golf severleri de katıldı. Avrupa ve ABD arasında oynanan ve dünyanın en çok izlenen 3\'üncü spor olayı olan Rider Cup formatında düzenlenen turnuvanın galibi Kemer Country Golf Kulübü oldu.

Turnuvanın ev sahibi Regnum Carya Golf & SPA Resort Onursal Başkanı Fikret Öztürk, turnuvaya katılan tüm kulüp ve sporculara teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı, daha büyük turnuvalar düzenlemek istediklerini vurguladı.

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