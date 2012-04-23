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Fikret Otyam'ın çiftliğinden keçileri çalındı

Fikret Otyam’ın Geyikbarı Köyü’ndeki çiftliğinde bulunan ve birçok tablosuna konu olan ’Saanen’ cinsi 2’si dişi 3 keçisi çalındı

23 Nisan 2012 09:31

Antalya’da yaşayan ressam ve gazeteci- yazar Fikret Otyam’ın Geyikbarı Köyü’ndeki çiftliğinde bulunan ve birçok tablosuna konu olan ’Saanen’ cinsi 2’si dişi 3 keçisi, 3 gece önce kimliği belirsiz kişilerce çalındı

Dokuma sanatçısı eşi Filiz Otyam ile birlikte Antalya’nın Konyaaltı Caddesi’nde oturan ve merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Geyikbayırı Köyü’nde de çiftlik evi bulunan Fikret Otyam, hırsız şoku yaşıyor.

Milliyet'in haberine göre, ünlü ressamın ’Nimetçik’ adını verdiği keçisi ve 2 yavrusu, önceki gece çiftlik evinden çalındı. “Keçiler beyaz ama bu olay kapkara” diyen Otyam, oğlakken alıp 12 yıldır çocuğu gibi büyüttüğü ’Nimetçik’ ve iki yavrusunun bulunması için jandarmadan yardım istedi.

Otyam, “Ben çiçekleri sularken onlar bana, ben de onlara bakardım. Bir kez bile bu keçiler çiçeklerimi yemedi. Ben de onların resmini yaptım. Ben ona ’Nimetçik’ diyorum, çünkü onlar benim nimetimdi. Onların birçok tablosunu yapıp satarak para kazandım.  Evimi bile onlar sayesinde aldım. İnşallah keçilerim bulunur” diye konuştu.

Filiz Otyam da, keçilerin ailenin bir ferdi olduğunu belirterek, bulunacaklarını umut ettiğini söyledi. Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çakırlar Jandarma Karakolu ekipleri, çalınan keçileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER

Antalyaressamgazeteci yazar Fikret OtyamGeyikbarı KöyüSaanen

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