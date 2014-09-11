Fikret Orman'ın Yalçın Akdoğan ziyaretine tepki yağdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Asbaşkan Umut Güner'in Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ı makamında ziyaret etmesine, siyah-beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ı ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Orman ile asbaşkan Umut Güner, Akdoğan ile makamında bir araya geldi.



Orman ve Güner, ziyarette Akdoğan'a, sırtında isminin yazılı olduğu 34 numaralı Beşiktaş forması ve kartal heykelciği hediye etti.

35 Çarşı üyesi darbe teşebbüsünden yargılanacak

Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek Beşiktaş’ın taraftar grubu ‘Çarşı’ hakkında ‘hükümeti devirmeye çalışmak’ iddiasıyla darbe davası açılmasının hemen ardından gelen ziyaret, taraftarların tepkisine neden oldu.



Twitter’de paylaşılan mesajlarda ağırlıklı olarak, Çarşı’nın, hükümet üyelerince darbe yapmaya çalışmak suçlandığı belirtilerek, buna rağmen ziyaretin gerçekleştirilmesi eleştirildi.