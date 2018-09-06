Fikret Orman'ın tasarruf hedefi tuttu mu?

Satışlarla birlikte gidenlerden 26.4 milyon Euro

Bu sezon gelenlerin maliyeti 10.4 milyon Euro

Planları bozan dört oyuncu Pektemek, Negredo, Love ve Tolga Zengin

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -



Beşiktaş bu sezon transfer dönemini bir hayli farklı geçirdi. Son üç sezonda alınan ve satılan futbolcularla adeta şov yapan Beşiktaş transfer komitesi, hem Şampiyonlar Ligi gelirinin olmaması hem de döviz kurunun artması sebebi ile bu dönemde resmen frene bastı. Esasında frene basmayı başkan Fikret Orman sezon bitiminde net bir şekilde açıklamış ve \'öncelikli amacımız 82 milyon Euro olan takım bütçesini düşürmek olacak\' demişti. Bu doğrultuda gidenler, gelenler ve satılan futbolculara bakıldığında başkan Orman\'ın ve transfer komitesinin hedefinin 10 milyon Euro altında kaldığını ama ciddi anlamda tasarruf yaptığını söylemek mümkün.

SATIŞLARLA BİRLİKTE GİDENLERDEN 26.4 MİLYON EURO

Sezon bitiminde Boyko\'yu bedelsiz Dynamo Kiev\'e veren siyah-beyazlılar futbolcunun 1 milyon Euro\'luk maaş yükünden kurtuldu. Sözleşmesi fesih edilen Veli kavlak ve yeniden kiralanmayan Atınç Nukan\'dan elde edilen kar ise 2.5 milyon Euro oldu. Beşiktaş\'tan ayrılan Talisca ise son yılında 2.5 milyon Euro ücret almıştı. Tosic, Fabricio ve Mitrovic\'in satışından elde edilen gelir 14 milyon Euro iken üç futbolcunun yıllık ücreti ise 3.7 milyon Euro\'ydu. Böylece Beşiktaş ilk operasyonda kasaya +14 milyon Euro koyarken yıllık maaştan da 10.7 milyon Euro tasarruf etti. Kiraya verilen Aras Özbiliz, Beşiktaş\'taki yıllık ücretinden çok büyük oranda feragat edip Willem\'e kiralanırken Beşiktaş futbolcuya bu sezon sadece 300 bin Euro ödeyecek ve 1.2 milyon Euro daha tasarruf edecek. Diğer kiraya verilen Orkan Çınar ve Umut Nayır\'dan elde edilen tasarruf ise 500 bin Euro. Tüm rakamlar toplandığında geçen sezona göre yeni transferler eklenmeden 12.4 milyon Euro maaş tasarrufu sağlandığı görülüyor. Satıştan elde edilen 14 milyon ile bu rakam toplamda 26.4 milyon Euro\'ya ulaşıyor.

BU SEZON GELENLERİN MALİYETİ 10.4 MİLYON EURO

Yeni transferler Adem Ljajic, Enzo Roco, Loris Karius, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Umut Nayır\'ın yıllık maliyeti ise 6 milyon Euro\'ya yaklaşan rakamlar seviyesinde.6 futbolcunun bonservis, kiralama ve diğer giderleri de bu sezon için 4.4 milyon Euro. Her iki rakam toplandığında bu sezon tüm transferler için kasadan çıkacak rakam 10.4 milyon Euro. Geçen sezon ve bu sezon karşılaştırıldığında gidenlerden 26.4 milyon Euro kar eden transfer komitesi gelenler için 10.4 milyon Euro ödeyecek. Aradaki tasarruf farkı ise 16 milyon Euro.

PLANLARI BOZAN DÖRT OYUNCU PEKTEMEK, NEGREDO, LOVE VE TOLGA ZENGİN

Başkan Fikret Orman, geçen yılki bütçeden en az %30-35 oranında tasarruf istiyordu ve kendisinin açıkladığı 82 milyon Euro\'luk bütçeye göre 24 -26 milyon Euro arasında bir tasarruf öngörülüyordu. Ancak ortaya çıkan 16 milyon Euro\'luk fark hedefte yaklaşık 8 ile 10 milyon Euro arası sapma olduğunu gösteriyor. Bunun da en büyük sebebi gönderilmek istenen ama takımda kalan Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek\'in aldığı toplam 8.25 milyon Euro ve Tolga Zengin\'in beklentileri karşılamamasıyla yapılan kaleci transferi oldu. Karius\'un ek maliyeti siyah-beyazlılara 2.6 milyon Euro olurken, Negredo, Mustaf Pektemek ve Vagner Love\'ı da gönderip 2-2.5 milyon Euro bandında yeni bir santrforla sezona girme ve büyük oranda tasarruf yapma planları da gerçekleşmedi ve sonuçta yapılması öngörülen tasarruf rakamında da ortalama 10 milyon Euro\'luk bir sapma oldu.