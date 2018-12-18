T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman'dan Yalova Valisi Muammer Erol'a ziyaret

İsmail ÖZTÜRK / YALOVA, (DHA) -  Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yalova Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etti

18 Aralık 2018 20:19

İsmail ÖZTÜRK / YALOVA, (DHA) - 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yalova Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etti.
Fikret Orman\'ın Yalova Valisi Muammer Erol’a gerçekleştirdiği ziyarette, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı. Başkan Orman, Yalova Valisi olarak atanan Erol’a görevinde başarılar dileyerek, kendisine isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. 
Öte yandan başkan Fikret Orman, Yalova Valiliği önünde Beşiktaş taraftarı olan engelli Caner Giray ile bir süre sohbet ettikten sonra Yalova’dan ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALOVA DHAKulübü Başkanı Fikret Orman Yalova Valisi Muammer EroluFikret Orman Yalova Valisi Muammer ErolaYalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan FındıkYalovaJandarma Komutanı Albay Ali GemalmazBaşkan Orman Yalova ValisiErola
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24