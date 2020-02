Fikret Orman'dan sert açıklamalar!

\"VAR çok güzel bir sistem ancak VAR\'ı yönetenler, hakemler, insanlar hata yapıyor. Sistem yapmıyor\"

\"Yapılan bütün icraatlar Beşiktaş\'a sahip çıkmak üzerinedir\"

\"Futbolu güzelleştirmek bir tek Beşiktaş\'ın işi değil\"

\"Beşiktaş ilk etapta kendi işine bakmak durumundadır\"

\"Beşiktaş \'pış pış\' yapılıp idare edilecek kulüp değildir\"

\"Maçları yurtdışından incelesinler\"

\"Kanun neyse ona göre hareket ediyoruz\"

\"Ümit Öztürk ne anladıysa yanlış anlamıştır\"

\"Bazen taraftarı üzebilirim, çünkü onlar benim ailem\"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Atiker Konyaspor ile oynanan U21 karşılaşması, yine Atiker Konyaspor mücadelesindeki hakem kararları ve VAR sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan olduğu ilk günden bu yana kamuoyuna doğru mesajlar vermeye çalıştıklarını ifade eden Fikret Orman, \"İlk günden bu yana Beşiktaş olarak kamuoyuna doğru mesajlar vermek, pozitiften beslenmek, futbolun güzelliğini ortaya çıkarmak için gayret içinde olduk. Fakat bazı gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. 6.5 senedir Beşiktaş başkanı, 10 aydır da Kulüpler Birliği başkanıyım. İki tarafı yönetirken hiçbir zaman aldığımız sorumlulukları bir yere refere etmeye çalışmadım. Özeleştiri yapma, aile içinde görevlerimizi yapma gayretinde olduk. Dönem dönem Beşiktaşlıları rahatsız edici şeyler olsa da direkt olarak ifade ettim. Beşiktaş ailesi, başkan, yönetim kurulu, teknik heyeti taraftarları ilk önce kendi işimizi iyi yapmamız lazım. Bazı maçlardan sonra ilk etapta güçlü bir kadrosu olan Beşiktaş\'ın hakem hatalarına değil kendimize bakmamız gerektiğini ifade ettim. Taraftarla alakalı şeylerde de aynı şekilde hareket ettim. Taraftara şirin laflar söylemek kolaydır. Bu ailenin parçası olan her birimizin yapması gereken doğru şeyler yapmaktır. Bazen taraftarın hoşuna gitmeyecek şeyler söylesek de Beşiktaş\'ın centilmenliğini öne çıkaracak şeyler içinde olduk\" dedi.

\"YAPILAN BÜTÜN İCRAATLAR BEŞİKTAŞ\'A SAHİP ÇIKMAK ÜZERİNEDİR\"

Beşiktaş taraftarının son dönemlerde \'Yönetim uyuma, Beşiktaş\'a sahip çık\' tezahüratı yaptığını ifade eden Orman, \"Bir işi yaparken kendi işimizi kimseye refere etmedik. İlk günden beri Beşiktaş\'a sahip çıktık. Yapılan bütün icraatlar Beşiktaş\'a sahip çıkmak üzerinedir. Bütün işimiz Beşiktaş\'a sahip çıkmak ve Beşiktaş duruşunu göstermekti. Geçen sene TFF, maça çıkmamızı istedi, biz çıkmadık. Bir duruş sergiledik. Bu statları, tesisler, şampiyonluklar Beşiktaş\'a sahip çıkmak için yaptık. Bazı şeyler taraftarın hoşuna gitmeyecek laflar da olsa doğrusu neyse onu yapmaya çalıştık. Beşiktaş taraftarına her yerde sahip çıktık. Saldırılar yapıldı, bu saldırıların hepsinde sahip çıktık. Saldırıya uğrayanları bizzat aradık, hukuken takipçisi olduk. Her yerde davalar açtık. İçişler Bakanlığıyla görüştük. Taraftar masanın üzerine elinizi vurun diyor. Bu görseldir. Biz icraatsal şeyler yaptık. Her yaptığımızı kamuoyuyla paylaşmak durumunda değiliz. Her durumda mücadele ettik. Bunu şov esaslı yapmadı. Camiamıza sahip çıkmaya gayret ettik\" şeklinde konuştu.

\"FUTBOLU GÜZELLEŞTİRMEK BİR TEK BEŞİKTAŞ\'IN İŞİ DEĞİL\"

Saha içerisinde tartışmaların olabileceğini ama buna teknik ekiplerin dahil olmaması gerektiğini belirten Orman, \"İçeride oynadığımız maçlarda başka takımlara küfür edildi, onu kınayan açıklamalar yaptık. Beşiktaş etiği için yaptık. Belki taraftarın hoşuna gitmedi. Aynı takımlardan da açıkçası bekledim. Son 2 haftada Bursalı arkadaşlar üzerinde Beşiktaş forması olan taraftara saldırdılar. Konya\'da U21 maçında başımıza gelenler. Kişileri camialarla birleştirmedik. Aynı taraftan karşı taraftan olan olaydan dolayı üzüldük denmesini bekledim. Bunlar altyapı çocukları. Sporu güzelleştireceğiz, bu çocukları milli takımlara kazandıracağız. Saha içinde kavga olur ama işe teknik yöneticilerin karışması, buna aynı zamanda oradaki görevli personellerin karışması üzerine de açıklama yapılmasını beklerdim. Eminim üzülmüşlerdir. Takıma bir ziyarette bulunmuşlar. Her konuşma, \'üzgünüz ama\' denilerek bir yere bağlanmaya çalışılıyor. Futbolu güzelleştirmek bir tek Beşiktaş\'ın işi değil. Tüm paydaşların işidir\" diye konuştu.

\"BEŞİKTAŞ İLK ETAPTA KENDİ İŞİNE BAKMAK DURUMUNDADIR\"

Bu zamana kadar hep özeleştiri yaptıklarını vurgulayan Orman, \"Beşiktaş ilk etapta kendi işine bakmak durumundadır. Biz bugüne kadar hep özeleştiri yaptık. Dünyanın en kolay işi bir başkasına refere etmektir. Profesyonel olarak ücret alan kişilerin suçu hakemlere atmaması lazımdır. Beşiktaş\'ın bir maliyeti vardır, rakiplerinin maliyeti vardır. Türkiye\'nin en iyi kadrosuna sahipsek bunu karşılığında mazeret üretmemeliyiz. Ancak hakemlerin eleştirilmesi gerektiği noktasına geldik. Var doğru bir sistem. Eleştirmiyorum. 10 dakika kapandı ihtiyaç olduğunu herkes gördü. Hatayı yapan insanlar olur. VAR iyi ancak Türkiye\'de uygulaması rezalet. Aynı uygulama Dünya Kupası\'nda yapıldı. Yüzde 99.3 başarıya ulaştı. Türkiye\'de niye ulaşmıyor. Ben MHK başkanlığına aday değilim. Sorumlular bu insanları eğitmekle sorumlular. Ben bunun eğitmeni değilim. VAR\'ın tek uygulanmadığı kulüp Beşiktaş. Böyle bir şey olabilir mi? Adam topu eliyle kesiyor penaltı verilecek VAR sistemi yok. Bütün uygulamalara bakıyoruz. VAR\'ı yönetenler aleyhimize çalışma başladılar. Kırmızı kart pozisyonu yok oyuncumuza kırmızı veriliyor. Bunun VAR ile alakası yok. Bunu hangi eğitimle düzeltmeye çalışıyoruz belli değil. MHK bizim muhatabımız değildir. Bizim muhatabımız TFF\'dir. Bunu düzeltmek için bir heyet var mı. Rosetti Dünya Kupası\'nda VAR odasında oturup bütün maçları kendi inceliyordu. Biz oraya hakemleri bıraktık, var mı var. Hem sisteme hem futbola hem de hakemliğe olan güvene zarar veriyor. Hakemlerin eğitimiyle alakalı büyük bir sıkıntı var. Bir tek Beşiktaş\'a yok herkese var değil. VAR çok güzel bir sistem ancak VAR\'ı yönetenler, hakemler, insanlar hata yapıyor. Sistem yapmıyor. Bir şey oluyor VAR\'a bakalım diyor. VAR şunun için var. Hakem maçı doğru yönetecek. Hata olan bir yerde geri dönüş olacak. Her mevzu VAR\'a gitmeyecek. VAR yokmuş gibi yönetecek talimatname öyle. Çok güzel bir çıkış noktası, hakemlere mazeret olsun diye istemedik, az hata olsun diye istedik. Verilen penaltı komedi. O gol olmuş olsa kaçan puanları ne olacak. Özür dilemeyle geçmiyor ki. Medel\'e verilen kırmızı, alakası olmadığını bütün dünya biliyor\" ifadelerini kullandı.

\"BEŞİKTAŞ \'PIŞ PIŞ\' YAPILIP İDARE EDİLECEK KULÜP DEĞİLDİR\"

Hiçbir kulübün kendisi için avantaj istemediğini ifade eden Orman, \"İyi niyetten şüphe etmiyoruz. Kasıt aramıyoruz. Hakemler pırlanta gibi onlar da hata yapacaklar dedim ama artık fikrimi değiştirdim. Beşiktaş \'pış pış\' yapılıp idare edilecek kulüp değildir. Herkes işini yapacak bize laf yetiştirmeyecek. Hiçbir kulübün bir avantaj istediği yok, bugün avantaj gözüken başka bir maçta dezavantaj oluyor. Bizim hakemimiz Cüneyt çakır. Dünya Kupası yönetti. Yüzde 99.3 orada oluyorsa burada niye olmuyor. Nerede oradaki Cüneyt Çakır nerede buradaki. Eyyamcılıkla bugün kurtarmakla bu iş çözülmez. Herkes her maça verilsin, adil yönetsinler. Kimsenin kimseden korkusu yok. Beşiktaş olarak artık iyi niyet aramıyoruz\" dedi.

\"MAÇLARI YURTDIŞINDAN İNCELESİNLER\"

Kulüpler Birliği toplantısında maçların yurt dışından incelenmesini gündeme getireceğini belirten Orman, \"İlk kulüpler Birliği\'nde gündeme getireceğim. Maçları yurtdışından incelesinler, raporlama yapsınlar MHK\'ye verelim. Yurtdışından danışman getirelim, bütün kulüplerin maçlarını bizim adımıza izlesinler ve MHK\'ye raporlasınlar. Ahbap-çavuş ilişkisiyle bu iş olmayacak\" diye konuştu.

\"KANUN NEYSE ONA GÖRE HAREKET EDİYORUZ\"

Türk oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili de konuşan Orman, \"Kulüpler Birliği olarak karar almadık, devletin bir kanunu var ona göre hareket ettik. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz ve bazı kuralları var. Şimdi oyuncuların vergilerinde bir zam gelse biz oyuncuya bunu ödeyemeyiz diyebilir miyiz? Kanun geldiğinde, \'Kabul etmiyoruz\' diyemiyorum. Gereklilik her neyse yerine getirmeye çalışacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Eğer bu camiada bir aileysek, kalkınmak kulüplere düşmüyor yalnızca. Hepimizin görevi\" dedi.

\"TÜRKİYE, YUNANİSTAN GİBİ OLUR\"

Konya\'da yaşanan olaylarla ilgili de, Yunanistan Ligi\'nde PAOK - AEK maçında son dakikada PAOK\'un attığı gol sayılmayınca PAOK Başkanı Savvides\'in sahaya girmesini hatırlatan Fikret Orman, \"Arkadaşlara müdahil olduk, hepsinin takipçisi olacağız. Oyuncuları korumak için de tek tek suç duyurusunda bulunduk. Ama Federasyon da konuyla ilgilenmek zorunda. Sporcuların olduğu tartışmaya antrenörler de girerse, Yunanistan\'daki silahla giren adamı hatırlıyor musunuz? Türkiye o noktaya gelir\" ifadelerini kullandı.

\"ÜMİT ÖZTÜRK NE ANLADIYSA YANLIŞ ANLAMIŞTIR\"

Atiker Konyaspor mücadelesinin hakemi Ümit Öztürk\'ün Pepe\'nin kendisini teşekkür ettiğini söylediği hatırlatılan Orman, \"Hocayla ilgili olarak konuşmak istemiyorum. Benim bildiğim Pepe Portekizce konuşuyor. Ümit Öztürk ne anladıysa yanlış anlamıştır\" şeklinde konuştu.

\"BAZEN TARAFTARI ÜZEBİLİRİM, ÇÜNKÜ ONLAR BENİM AİLEM\"

2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluklarda yönetimde kendilerinin olduğunu ifade eden Orman, \"Beşiktaş\'ın başı hakemlerden değil, VAR\'dan yandı. Kötüyü kimseye örnek göstermem. \'Orada bir yanlış olmuş, bizde neden böyle oldu?\' demem. Ben kendi kulübümle ilgili görüşüyorum. Kimse ayrı bir özellik beklemiyor. Biz Beşiktaş için haftada 7 gün çalışıyoruz. Menfaatlerini koruyup, duruşumuzu temsil etmeye çalışıyoruz. Beşiktaş\'ı yönetenlerin tek bir amacı var, Beşiktaş\'ı başarılı yapmak. Bu kulübü iki yıl üst üste şampiyon yaparken de başında biz vardık. Bazen taraftarı üzebilirim, çünkü onlar benim ailem. Şu an bu ailenin en üst mertebesindeyim. Bazen istemediğimiz şeyler söyleyebiliriz ama ben de bunları ailemle paylaşıyorum. Onlar benim ailem\" diyerek sözlerini tamamladı.



