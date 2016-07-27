Fikret Orman'dan Mario Gomez açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alman golcü Mario Gomez hakkında konuştu.



Fikret Orman, takımın antrenmanı esnasında basın mensupları ile sohbet ederken, Mario Gomez ile ilgili söylediklerinin temenniden ibaret olduğunun altını çizdi.



Orman, şu ifadeleri kullandı: “Gomez ile ilgili somut bir gelişme yok. Benim dün söylediklerim sadece bir temenniydi. Dönmesini tabii ki isteriz. Gomez’i seviyoruz ama hayatın ne getireceği belli olmaz. Şu anda gerçek olan tek şey, Gomez’in içinde olduğu bir transfer planımızın olmaması. Başka santraforlarla görüşmeye devam ediyoruz.”