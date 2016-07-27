T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman'dan Mario Gomez açıklaması

Beşiktaş Başkanı Orman, Mario Gomez konusunda somut bir gelişme olmadığını söyledi

27 Temmuz 2016 01:07

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alman golcü Mario Gomez hakkında konuştu.

Fikret Orman, takımın antrenmanı esnasında basın mensupları ile sohbet ederken, Mario Gomez ile ilgili söylediklerinin temenniden ibaret olduğunun altını çizdi.

Orman, şu ifadeleri kullandı: “Gomez ile ilgili somut bir gelişme yok. Benim dün söylediklerim sadece bir temenniydi. Dönmesini tabii ki isteriz. Gomez’i seviyoruz ama hayatın ne getireceği belli olmaz. Şu anda gerçek olan tek şey, Gomez’in içinde olduğu bir transfer planımızın olmaması. Başka santraforlarla görüşmeye devam ediyoruz.”

 

ETİKETLER

mario gomezbeşiktaşfikret ormantransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24