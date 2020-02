Fikret Orman'dan hodri meydan!

\"Beşiktaş ile zor sürece giriyoruz. Heyecanımızı artırmamız, silkelenmemiz lazım. Yeniden seçime gideceğim\"

\"Olağanüstü bir süreçte görev aldık\"

\"Net borç 1 milyon 846 bin TL\"

\"Oyuncular kendilerini Beşiktaş\'ın üzerinde görüyor. Herkese sesleniyorum, Beşiktaş\'ın üzerinde hiçbir şey yoktur\"

\"Taraftarlar yazıyor, \'Şunu al başkan, bunu al başkan\'. Genç arkadaşlar, herkeste akıl var bizde yok. Beşiktaş\'ta transferi iki gün içinde Türkiye\'yi, ayağa kaldıracak şekilde yaparız\"

\"Türkiye\'nin en büyük kulübü Beşiktaş\'tır\"

\"110 senede satılandan fazla oyuncudan gelir getirdik\"

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Fikret Orman, \"Beşiktaş ile zor bir sürece giriyoruz. Heyecanımızı artırmamız lazım. 6 buçuk sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmemiz lazım. Tüzük tadili için Eylül sonlarında kongre yapacaktık, bunu birleştireceğim. Yeniden seçime gideceğim\" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 2018 Yılı 3\'üncü Olağan Divan Kurul Toplantısı açıklamalarda bulundu. Süleyman Seba\'nın 4\'üncü ölüm yıldönümü için yarın anma töreni yapacaklarını dile getiren Orman, \"Değerli divan kurulu üyeleri, çok değerli abilerim ve yönetim kurulu üyeleri öncelikle hepinizi selamlıyorum. Bir önceki divandan bugüne kadar rahmete kavuşmuş ağabeylerimize baş sağlığı diliyorum. Battal ağabeyimizi kaybettik, üzüntü içindeyim ona da baş sağlığı diliyorum. Süleyman ağabeyimizin yarın ölüm yıldönümü, 11.00\'de anma töreni yapacağız. Ben de orada olacağım hep beraber anacağız. 5 yıl geçmiş ne kadar uzun geçmiş Allah Süleyman abimizin de günahlarını affetsin diyelim\" şeklinde konuştu.

\"OLAĞANÜSTÜ BİR SÜREÇTE GÖREV ALDIK\"

Beşiktaş\'ta olağanüstü bir süreçte görev aldıklarını belirten başkan Orman, \"Genel olarak borçlardan bahsettik, biraz da ne yapacağımızdan bahsedelim. Biz olağanüstü bir süreçte görev aldık. O gün Beşiktaş\'ın şartları olağanüstü durumdaydı fakat şimdi Türkiye\'nin şartları olağanüstü. Oyuncularımızla sözleşme yaptığımızda Euro 3,9\'du. Şu anda ise 7,3 seviyesine geldi. Nereye gideceğini de kestiremiyoruz. Bu bizim değil Türkiye\'nin krizi biz geldiğimizde de Beşiktaş\'ın borcu çevrilebilir değildi. Mülk kaynağı bulmamız lazımdı. Beşiktaş\'ı büyütmemiz lazımdı. Bunu birçok sefer söylüyorum ama hafızalarımız çok çabuk kayboluyor. 330 milyon dolar borç, 70-80 milyon dolar gibi gelir vardı biz geldiğimizde. Ve yaklaşık 35-40 milyon dolarlık da faiz vardı. Elimizde 35-40 milyon dolar kalıyordu. Biz Beşiktaş\'ı aldıktan sonra gemiyi yüzdürmemiz gerekiyordu ve yatırım yaptık. Stat olarak görmeyin bunu sadece, tesislere vs. her şeye yatırım yaptık. Marka değerimize ve Beşiktaş\'ın saygınlığını sağlamaya gayret ettik ve bu gayretle bugüne geldik\" açıklamasında bulundu.

\"NET BORÇ 1 MİLYON 846 BİN TL\"

Denetleme Kurulu\'nun bürüt borcu açıkladığını vurgulayan Fikret Orman, net borcun ise 1 milyon 846 bin TL olduğunu söyledi. Başkan, \"Biz yönetime geldiğimizde Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın borcu az geliri yüksekken şu an açıklamalarda görüyorsunuz herkesin borcu bizden yüksek. Denetleme kurulu borcu açıkladı, bu brüt borç. 1 milyon 846 bin TL net borcumuz alacaklarımızı aldığımızda. Bu döneme baktığımızda zaten 150 milyon doların üzerinde sadece tesise paralar harcadık\" ifadelerine yer verdi.

\"BEŞİKTAŞ\'TAN ÜSTÜN KİMSE YOKTUR\"

Siyah-beyazlı kulüpten üstün kimsenin olmadığının altını çizen Fikret Orman, \"Bunu hep söylüyorum bazı şeyleri abartmakta üzerimize yok camia olarak. Hem pozitif hem negatif. Biz başarılıydık ama bunu Beşiktaş olduğu için yapabildik. Arkadaşlarımı alıp Anadolu\'da başka bir kulübe götürsek yapabilir miydik, yapamazdık. Burası Beşiktaş. Potansiyeli olduğu için yaptık. Bazen futbolcuları, hocaları fazla öne çıkarıyoruz ama burada başarı varsa Beşiktaş\'ındır. Örneğini Talisca\'da yaşadık. Talisca aşağı, Talisca yukarı mesela. Sonuçları gördünüz. Oyuncuya söyledim, \'Seni satın alacağız\' dedik, \'Yok ben istemiyorum\' dedi. Bu neden oluyor çünkü çok yukarı çıkarıyoruz. Oyuncular kendilerini Beşiktaş\'ın üzerinde görüyor. Herkese sesleniyorum, Beşiktaş\'ın üzerinde hiçbir şey yoktur. Türkiye\'nin en büyük kulübü Beşiktaş\'tan üstün kimse yoktur. Bu camiadır büyük olan. Ben ve arkadaşlarım buraya emek harcayanlarız. Burada Beşiktaş\'a bireysel olarak hizmet eden insanlarız. Günde 15-17 saat Beşiktaş için çalışıyoruz. Benim başkanlığımı herkes biliyor. Sabah gelip akşam gidiyorum bunlar amatör ruhla yapılan şeyler. Kimse profesyonellikle başkanlığı yöneticiliği birbirine karıştırmasın. Bundan şunu anlatıyorum; büyük olan Beşiktaş\'ın üstüne kimseyi çıkarmayın. Sporcular sporculuğunu, yöneticiler yöneticiliğini, taraftarlar da taraftarlığını yapsın. Herkes transfer yapmaya çalışıyor. Basındaki arkadaşlar, taraftarlar. Beşiktaş\'ı yönetenler ise dönem dönem tenkit ediyor, duyuyorum. Biz tenkit eden değil, tenkit edilen olmak zorundayız. Basının işi Beşiktaş\'ın doğrularını yanlışlarını kamuya iletmek. Taraftarlık transfer yapmak değil desteklemek, maçlara gelmek işidir. Evet zor bir süreçten geçiyoruz, Türkiye olarak, Beşiktaş olarak ve biz bu durumu yönetmek zorundayız\" dedi.

\"HODRİ MEYDAN\"

Beşiktaş ile zor bir sürece girdiklerini söyleyen Fikret Orman, seçime gideceklerini açıkladı. Orman, \"Evet bir tüzüğe ihtiyacımız var. Beşiktaş ile zor sürece giriyoruz. Heyecanımızı artırmamız lazım. 6 buçuk sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmemiz lazım. tüzük tadili için Eylül sonlarında kongre yapacaktık bunu birleştireceğim. Yeniden seçime gideceğim. Yarın yönetim kurulu toplantısında konuşacağız. Bu seçim stratejik bir şey değil. İsteyen herkes aday olabilir. Ne söylemek istiyorsa, gelir kamuoyuna konuşur biz de öğrenmiş oluruz. Kendi yönetimimiz birçok iş yapmamız lazım bunu da ancak gücünü yeniden almış yeniliğe soyulmuş bir yönetim kurulu ile yapabiliriz, öyle olmalı. Çok kısa olmayan ama kısa süre içinde seçime gidilecek. Aday olmak isteyenler, borçlar için planı olanlar, kulislerde konuşanlar için de bir fırsat. Nasıl çözeceklerini anlatsınlar biz de Beşiktaş kamuoyu da bunu görmüş olur. Yani diyorum ki, hodri meydan. Herkes gelsin ne söyleyeceği varsa genel kurula çıksın. Genel kurul da, burada kararını verir. Ben Beşiktaş Kulübü\'nün içinde doğdum. Babamdan dolayı Beşiktaş\'ın içinde yaşadım hep. Çocukluğumdan itibaren her aşamasını bilir, büyüklerin çoğunu eskiden tanırım. Aramızdaki dostluklar çok eski. Kimin Beşiktaş\'a ne yaptığını, ne verdiğini bire bir yaşadım. 34 senelik kongre, 14 senelik divan üyesiyim. Bu süreçte bütün toplantılara, divan kuruluna geldim ve hepsi hafızamda kayıtlı. Kimin ne yaptığını gayet iyi bilirim. Doğru bildiklerimi iktidar döneminde de olmadığımda da açık şekilde ifade ettim. Hep Beşiktaş\'ın marka değerini, saygınlığı, onuru ve gururuna dikkat ettim. Vermiş olduğum kararı buna göre verdim\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ BEŞİKTAŞ\'TIR\"

Orman, konuşmalarına şöyle devam etti;

\"Taraftarlarla olan ilişkimiz çizgi içindeydi. Trol hesaplar varmış, ben yaptırıyormuşum. Ben trol ne onu bilmiyorum. Bir kişi benim yönettiğim bir hesabı göstersin, başkanlığı şu an bırakırım. Sadece Beşiktaş\'ın saygınlık ve itibarını düşünürüm. Bu süreçte saygınlığını kimseye ezdirmedim. Beşiktaş\'ı kimseye küçümsenen kulüp haline getirmedim. 2 büyük kulüp var denirken, o gün de söyledim bugün de, Türkiye\'nin en büyüğü Beşiktaş\'tır. Dünyanın her yerinde tanınan bir kulüp olacak dedim, geldiğimiz nokta ortada. Evet bir kriz var ama bu krizi ben yaratmadım. Bu ülkenin içindeki bir kurumuz ve bunu yöneteceğiz tabii ki. Radikal kararlar alacağız, işimiz bu. Ancak irade gerekiyor. Radikal kararlar gerekiyor. Taraftarlar yazıyor, \'Şunu al başkan, bunu al başkan\'. Genç arkadaşlar, herkeste akıl var bizde yok. Beşiktaş\'ta transferi iki gün içinde Türkiye\'yi, ayağa kaldıracak şekilde yaparız. Neden yapmıyoruz, yapamıyoruz? Hayatın gerçekleri farklı. Sahaya çıkıyorum, \'Transfer yapmıyor cimri herif\' deniliyor. Buraya geliyorum, \'Borçlar neden artıyor?\' Eve götürüyoruz o yüzden artıyor. Beşiktaş\'ın borcu ben aldığımda ödenebilir değildi zaten\" dedi.

\"110 SENEDE SATILANDAN FAZLA OYUNCUDAN GELİR GETİRDİK\"

Oyuncuları vitrin edip Avrupa\'ya sattıklarını söyleyen Fikret Orman, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

\"110 senede satılandan fazla oyuncudan gelir getirdik. Vitrin ediyoruz Avrupa\'ya satıyoruz. Suudi Arabistan\'a sattığımız yok. Bu Beşiktaş\'ın iyi vitrin edilmesiyle alakalıdır. Mali konularda sözü uzatmayacağım, kısa bir sürede seçime gideceğiz. Beklemeyi düşünüyordum 2019\'a kadar ama olağanüstü bir durum yaşıyoruz daha diri heyecanlı yönetim kurmak istiyoruz. Süreç yordu, kırgınlıklar olmuş olabilir. Biz burada Beşiktaş için çabalıyoruz. Dediğim gibi tüzükten sonra genel kurulu toplayacağız, sonrasında da konuşacağız. Aday olacaklara, kapı arkasında dedikodu yapanlara, söyleyecek lafı olanlara, buyurun. Herkes gelsin aday olsun hep beraber yeni yönetimimizi seçelim. Merak etmeyin Beşiktaş bizim canımız, sağlığımız müsaade ettiği sürece biz bu kulübün neferiyiz. Biz ne kışlar gördük bu camia bunu aşacaktır. Kalkanlar olacaktır ancak konuşmacıları dinlerseniz seviniriz. Hepinizin kurban bayramını da bu vesileyle kutluyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fikret Orman\'ın açıklamaları

- Detaylar

FOTOĞRAFLI