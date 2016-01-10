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Spor

Fikret Orman'dan Galatasaray'a: Salak salak transfer yapıyorlar

"Nereden geliyor bu değirmenin suyu diye soran bir Allah’ın kulu yok! Bazı şeyler ağrıma gidiyor"

10 Ocak 2016 14:33

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Galatasaray yönetimi anca salak salak transferler yapıp takımı oyuncu çöplüğüne çevirir, 3-5 kuruş verip stadın üstünü kapatmaz." dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; TSYD’nin düzenlediği ‘Toros Zirvesi’ni ziyaret eden BJK Başkanı Fikret Orman, otelin lobisinde sohbet ettiği gazetecilere G.Saraylılar’ı çok kızdıracak açıklamalarda bulundu. 

TT Arena konusunda sarı-kırmızılı camiaya eleştiriler yönelten Başkan Orman, şunları söyledi:

“G.Saray stat konusunda beleşe kondu. F.Bahçe stada giriş için otoban açtı. G.Saray’ın lokasyonu kötü değil. Ama her şeyi devletten bekleyip işi beleşe getirmeyi seviyorlar. G.Saraylılar’ın yerinde olsaydım, o araziyi yapma karşılığında alır, stadı ben yapardım, gelir elde ederdim. Stadın yeri, İstanbul’un en lüks, modern ve pahalı yerlerinden biri.”

Orman, Galatasaray’ın yanlış transferlerine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar monşer. Onlar sadece puro içmeyi bilirler. 50 milyon dolar harcayıp, salak salak transfer yapıp, takımı oyuncu çöplüğüne çevirirken, üç beş kuruş verip stadın üstünü kapatmamak için bin dereden su getiriyorlar. Biz kendi kaynaklarımızdan bir stadyum yapıyoruz. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diye soran bir Allah’ın kulu yok! Bazı şeyler ağrıma gidiyor. Bu işler dışarıdan atmayla tutmayla olmuyor. Müteahhit gibi her çalışmayı yakından takip ediyorum." 

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