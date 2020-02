Fikret Orman'dan Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar

Fikret Orman: \"2019\'da adayım\"

\"Beşiktaş\'ı Dolmabahçe Sarayı\'ndan değil Çağlayan Adliyesi\'nden aldık\"

\"Sadece yıkmak üzerine konuşursanız, bir yere varamayız\"

\"Bir hata yaptık belki üçüncü şampiyonluğu kovalamaktansa bütçeyi kısmamız gerekirdi\"

\"Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz\"

\"Onların bütün derdi sinirimle oynayıp ağzımdan çıkacak lafları taraftara karşı yönlendirmek\"

\"Beşiktaş\'ın dengesiyle oynayarak kimse bir yere gelemez\"

\"Beşiktaş\'ın gelirini arttırıp borcu ödedik\"

\"Bütün mücadelem Beşiktaş için oldu\"

\"Kırgınlıklarım ve kızgınlıklarım var\"

\"Pusuya yatmayın, pusu kalleşlerin işidir\"

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu\'nun 2018 yılı 4\'üncü Olağan Toplantısı Vodafone Park\'ta başladı.

Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerinin eksiksiz katıldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Başkan Fikret Orman, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman, 2019\'un Mayıs ayında yapılacak seçimde yeniden aday olacağını vurgularken, \"Mayıs ayında düello var, buyurun gelin aday olun. Beşiktaş\'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz\" dedi.

\"BEŞİKTAŞ\'I DOLMABAHÇE SARAYI\'NDAN DEĞİL ÇAĞLAYAN ADLİYESİ\'NDEN ALDIK\"

Daha önceki Divan Kurulu toplantılarında her şeyi net olarak anlattığını dile getiren Fikret Orman, \"Süreci hep beraber yaşadık, hepimizin bildiği şeyler. Zor bir süreçte geldik buraya, en büyük destekçilerimiz de Beşiktaşlılardı. Ben Beşiktaş\'ı geldiğimiz noktaya baktığımızda Dolmabahçe Sarayı\'ndan değil Çağlayan Adliyesi\'nden aldık. İki sene üst üste Avrupa\'ya gidemediğimiz bir sezondan geldik. \'Feda\' dedik. Kulübün yeni atılımlarını, Kartal Yuvası\'nın atılımlarını, stadın atılımlarını hep birlikte yaptık. \'Come To Beşiktaş\' sloganını dünyaya açtık. Dünyada Beşiktaş markasını büyütmek için yaptık tüm bunları. Dönem dönem tartıştığımız konular da oldu ama bütün tartışmalarım Beşiktaş menfaati için olmuştur. Ben süreci anlattım, yapmayın. Beşiktaş\'ın bütün dengeleri huzurumuz üzerine kuruldu ve bu bize gerekli olan huzurdur. Ben koltuğumda oturmuyorum sadece, Türkiye\'nin her yerinde Beşiktaşlılarla bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu sezonun başında şöyle bir sloganla başladık, \"Yönetim uyuma, Beşiktaş\'a sahip çık\" dedi.

\"SADECE YIKMAK ÜZERİNE KONUŞURSANIZ, BİR YERE VARAMAYIZ\"

Fikret Orman, Divan Kurulu Üyeleri ile birlikte Fenerbahçe maçına çıkmama kararını birlikte aldıklarını hatırlatarak, \"O gün maça çıkma 10 yıl şampiyon olma diyen taraftar, ne oldu da sahip çık der oldu. İkinci bir slogan, yönetim bu takım senin eserin. Şampiyon olurken, Şenol Güneş\'le kontrat yapılırken ki ben Trabzonlu adam Beşiktaş\'a getirilir mi? şeklinde tenkit almıştık, bu şampiyonluklar, üçüncü yıldızlar kazanılırken, şampiyonlar liginde iyi sonuçlar alıp kulübü dünyaya tanıtırken bunlar hiç bizim eserimiz değildi. Ne oldu da mağlubiyet benim eserim oldu. Hemen peşinden paralar nerede? Taraftarın kulübüne sahip çıkması çok güzel, Ben de tribünlerden geldim ki bizim çocukluğumuz çok sıkıntılı bir süreçte geçti. Beşiktaş, ben 15 yaşıma gelene kadar hiç şampiyon olamamıştı. Takıma sırtını dönen tribünler içindeydim ben. Türkiye\'nin ekonomisini Orman\'a teslim edin düzeltsin denirken, ne oldu da biz bunları tartışır hale geldik. Ben Beşiktaş\'ın nabzını çok iyi tutarım, insanlarını tanırım. Sosyal medyayla aram yok ama önemli bir şey olursa bana aktarıyorlar. Bundan önceki seçime tek başımıza girdik, bundan iki ay evvel yine sandığı koyduk masanın üstüne. Bizim ülkemizde düello kültürü yok. Pusu kültürü var. Ben olimpiyat stadında maç yaparken Beşiktaş 2-1 öne geçtiği zamanda tribünler boşalmıştı. Stadı yaparken, aynı bilet fiyatından yaparken tüm bunları kapalı bomboştu. Boş tribünlere oynadık. Şimdi ne oldu da, paralar nerede? Çıldırt bizi başkan denirken, ne oldu şimdi? Çıkın aday olun dedim, söyleyecek lafınız olsun dedim. Yalanlar üzerinden insanları etkilemektense, ben şunu yapacağım der lider olmak isteyen insanlar. Sadece yıkmak üzerine konuşursanız, bir yere varamayız. Biz burada bir sürü şey yaptık, yaş olarak benden büyüksünüz ama çoğunuz yaptığım işlere saygı duydunuz. Ne oldu bu pusu kültürü? Gencecik çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir, Beşiktaş düşmanlığı yap. Oğuzhan mesela.. Ya biz bu çocuklarla Feda sezonundan birlikte geldik. Evet, biz de performansından memnun değiliz. Ben hiç taraftara oynamadım. Bunları söylüyorsam, düzeltelim diye söylüyorum. Şenol Güneş ile ya da futbolcularla problemim var diye söylemiyorum. Konuştuklarımızın içinden bir tanesini cımbız yapıp aldığınızda farklı sonuçlar ortaya çıkar. Gelin dedim, sandık koydum. Olmadı. Sene 1998 önemli bir kongreden çıkılmıştı, bizim şeref tribününün olduğu yerin yanında kombine satılırdı oradan almıştı. Oturuyorlar, bir anda taraftarlar başladı. Ahmet Dursun, Seba gitsin. Fahrettin ağabey dedi ki biz daha sabah geldik neden gidelim? Bunları iyi ayırt edelim\" diye konuştu.

\"BİR HATA YAPTIK BELKİ ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU KOVALAMAKTANSA BÜTÇEYİ KISMAMIZ GEREKİRDİ\"

Hata yapabileceklerini daha önce söylediğini ifade eden Orman, icraat yapanın hata yapabileceğini de söylediğini aktararak, \"Seçimi Yıldırım Demirören\'e kaybettikten sonra bir tane taraftarla temasımı gördünüz mü? Yapmak kolay, yapmadım. Ki o dönem Beşiktaş\'ın çok daha sıkıntısı vardı. Bir tane gördünüz mü, yapmadım. Konuşmalarımı divanda yaptım. Transfer yapmayın dedim, bu borcu ödeyemeyiz dedim. Borç neden artıyor diyorlar şimdi. Bir iktidar mücadelesi yapıyorsanız, anlatın o zaman nasıl düşüreceğinizi de borcu. Şunu yapmasaydınız, biz bunu şöyle yapardık.. Mario Gomez\'ler, Pepe\'ler bunları biz yapmıyor. Çıkıp da deseniz ki, ben takımı küçülteceğim. Ama şu anki Beşiktaş\'a bir bakalım. Kaleci, Şampiyonlar Ligi finali oynayan kaleci. Stoper Dünya Kupası finalinde oynamış Pepe. Sağ taraf Gökhan Gönül. Sol Adriano, Barcelona\'dan geldi. Medel, Oğuzhan\'lar, Tolgay\'lar hepsi. Beşiktaş üçüncü şampiyonluğu da alsın diye yaptık bunları. Ama bir hata yaptık evet, belki üçüncü şampiyonluğu kovalamaktansa bütçeyi kısmamız gerekirdi. Ama bütçe kurunun da buralara geleceğini tahmin etmedik. Hiçbirimiz edemedik. Pusu kültürü Beşiktaş\'ın kötü gitmesini bekliyor\" şeklinde konuştu.

\"2019\'DA ADAYIM\"

Beşiktaş Kulübü\'nde 6 ay sonra seçim yapılacağını hatırlatan Başkan Orman, \"Hürser hocam ben 2019\'da adayım dedi. O\'nu tenzih ederek söylüyorum. Mayıs ayında düello var, buyurun gelin aday olun. Beşiktaş\'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Süleyman Seba\'yı protesto edenleri, Serdar Bilgili\'ye küfür edenleri yaşayarak geldik. Ama aday olmak isteyen varsa, gelecek aday olacak. Bir daha Beşiktaş\'ı karıştırtmayız. Biz Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz. Şuraya geldim, yarım saat uyudum, uyumadım. Kendi kendime demiyor muyum, ne yapıyorsun diye. Diyorum. Bizim yaptıklarımıza, mücadeleye, Beşiktaş için çalışan başkan ve yönetim varken, hak ettiğimiz bu muydu? Bırakayım diye düşündüm ama istenilen zaten bu. 2019\'da adayım ben. Kapalı kapılar ardından konuşanlar, çıksın konuşsunlar. Taraftarla oynamayın. Beşiktaş\'ın taraftarını kim temsil ediyor? Bu 25 milyon taraftarın temsilcisi kim? Birilerinin orada yönlendirmesiyle bağıranlar mı temsil ediyor? O çocukları kandıranlara kızgınım ama bize sahip çıkmayanlara da kırgınım\" dedi.

\"BEŞİKTAŞ\'IN DENGESİYLE OYNAYARAK KİMSE BİR YERE GELEMEZ\"

Beşiktaş\'ın tesisleri için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı: \"Ümraniye tesislerine ne kadar yatırım yaptık. Beşiktaş\'ın bir tane tesisi yok, Pendik\'teki tesisler ne durumdaydı biliyorsunuz. Bütün bunları biz Beşiktaş için yaptık. Beşiktaş\'ın dengesiyle oynayarak kimse bir yere gelemez. Zaten inanın söylediklerime, aday çıkamayacaklar. Aday bulamayacaklar çünkü. Onların bütün derdi sinirimle oynayıp ağzımdan çıkacak lafları taraftara karşı yönlendirmek. Değerli kardeşlerim, biz Beşiktaş\'a hizmet etmekle uğraşacakken, 30\'uncu dakika Beşiktaş\'ın kaptanını ıslıklamak hangi ara kültürümüzde oldu? Bu oyuncular bizim. Biz para veriyoruz. Daha maç bitmemiş, Sivas diye tempo tutmak hangi ara kültürümüzde oldu bizim? Beşiktaş\'ın parasıyla uçaklarla geziyorlar diyorlar. Biz geldiğimizde, takım uçağında yöneticiler para vermezdi. Biz geldiğimizde herkesin 5 bilet hakkı vardı, Kartal Yuvası\'nda yüzde 25 indirim vardı. Bırakın hepsini, takım uçağına bile para veriyoruz biz. Beşiktaş\'ın yönetim kurulunda bırakın uçağı Drone\'un faturasını göstersinler. Ya biz tarihinden çok oyuncu sattık Beşiktaş\'ta. Menajer komisyonu, 6 senelik ortalamamız yüzde 11. Ben hiç başka kulüpte bunların konuşulduğunu görmedim. Bizde her gün her şey konuşuluyor. Konuşulsun da, neden konuşuluyor? Geçen divanda da söylemişim, birinden bir oyuncu alıyorsunuz diğer menajer başlıyor bir şeye. Biz menajer değil oyuncu seçiyoruz. Ya biz aileyiz. Yanımdan ayrılan arkadaşlar var ama kimin nerede ne yaptığına hepsine vakıfım. Beşiktaş başkanı Beşiktaş\'a fatura kesti. Stadı yapıyoruz, üst tarafta olan koltuklar bariyerler var ya. İhalesi geldi, 3 milyon koltuğu yapan firmadan geldi 2.5 milyon falan. Bizim fabrikadan çağırdım, 1 milyon 600 küsur ücret. Yaptıramadık dedim ki siz yapın. Bana o gün aman başkan kendi üstünden yapma, gözükmesin diyenler bugün dedikodumu yapıyorlar. Bu ayıp bir şey mi ya? Biz Çebi\'den de aldık, Demirören başkandan da aldık. Jolly Tur ile anlaşma yaptık, neden ayıp olsun. Beşiktaş\'ın menfaati her neyse onu yaptık biz. Uçaklarıyla geziyormuşuz, takım uçağı boş gitse içine bininde parasını veririm. Kimse bir tane bilet alamamıştır Beşiktaş\'tan. Eski yönetim çok suçlanır, hesap sorsana diye. Kim aldı bu paralar kimlerin cebine gitti. Neden hiç bunları konuşmadık. Bu makbuzlarla maaş alanlar, o da tespit ettiklerimiz. Demirören\'in cebinden verdiklerini bilmiyorum ben. 30 defa buralarda anlattım, genel kurulda da anlattım. Devlet var. Şu an devletten kendi şirketinize bir fatura almaya kalkın, yaptırmıyorlar. Para getirdik, suçlu olduk. Sponsorluk anlaşmaları yaptık, suçlu olduk. Stadın geliri arttı, suçlu olduk. İnsan katkısıyla suçlu olur mu? Dert ne? Biz kimseye taviz vermedik. Hepiniz çok zeki, Beşiktaş\'ın dinamitini çok iyi bilen arkadaşlarsınız. Çocuklardan bir tanesi dedi ki; \'siz beni mahkemeye verdiniz\'. Dedim ki; \'ben sizi tanımıyorum\'. Listeyi gösterdi, kimseyi tanımıyorum. O sırada bir dilekçe verilmiş, geri çekilmiş ama bizim imzamız bile yok. Çağırdım arkadaşları 3\'ü gelebildi. Dedim kusura bakmayın, haberim yok. Şimdi yeni moda, başkan evinden aldırttı. Ayıp ya! Soru şu, bugünkü ekonomik koşullarda deplasmanlara gideceksin, pankart yapacaksın, nereden buldun bu paraları? Bakın, Beşiktaş\'ın sahibi taraftarıdır doğru. Biz de taraftarıyız, başka takım tutmuyoruz ki. Biz Işık Lisesi\'nden kaçar, maça gelirdik. Oralardan geldik biz. Beşiktaş\'ın dinamitleri oynamayla olmaz. Aday bulamazlar. Çünkü yapmayı değil, bozmayı biliyorlar. Çıksınlar desinler ki, bunu böyle yapacağız.\"

\"BEŞİKTAŞ\'IN GELİRİNİ ARTTIRIP BORCU ÖDEDİK\"

Beşiktaş\'ın 2012 yılından bu yana ki bilançosunu çıkarttığını söyleyen Fikret Orman, \"Beşiktaş TV yayın gelirinden 560 milyon TL gelir elde etmiş, UEFA\'dan 419 milyon TL gelir, sponsorluklardan 482 milyon TL, maç hasılatından 315 milyon TL, lisanslı ürünlerden 441 milyon TL, futbolcu satışından 368 milyon TL, diğer gelirlerle beraber 2 milyon627 milyon TL gelir elde etmiş. Masraf, lisanslı ürünlere 281 milyon TL ödemişiz. Mağazacılık giderlerine ise 111 milyon TL ödemişiz. 1 milyar 646 milyon TL harcamışız. Derneğimize gelelim, kira olarak 617 milyon TL elde etmişiz. Derneğin giderleri 164 milyon TL tuttu, 107 milyon TL burada kar elde ettik ama bu miktarın bir kısmını da amatör şubelere harcamışız. Beşiktaş bu süreç içinde yaklaşık 475 milyona yakın, Vodafone Park, Nevzat Demir Tesisleri\'ne müzelere, Şan Ökten\'e v.s. bir o kadar para da yatırıma harcamışız. Dövizle yapılan kontratlardan 410 milyon TL kur farkı ödemişiz. Yaptığımız yatırımlarla beraber topladığınızda biz faize çalışmışız. Peki geldiğimizdeki durum ne? Aynı. Biz ne yapmışız, Beşiktaş\'ın gelirini arttırmışız ve borcu ödemişiz. Biz geldiğimizde iki rakibimizin maddi durumu daha iyiydi ama şu an ikisinden iyi durumdayız ama taşınabilirliği bu durumda da çok zor. Onu al, bunu sat kolay. Parayı ödeyip ödememek onun derdi değil ki. Nasıl olur bundan kurtulmak, geçen gün Ali Koç\'la da konuştuk. Bu duruma ben getirmedim. Aldığım noktayı hepiniz biliyorsunuz. Ben getirmedim, arkadaşlarım da getirmedi. Kötü bir sezon geçiriyoruz, maç kaybettik geldiğimiz hale bakın. Ben Beşiktaş\'ı o gün küçültmüş olsam, 5-6 sene şampiyonluk olmasa, halimiz ne olurdu. Ben kimseye bir kötülük yapmadım, 20 senedir oturduğum evim var benim. 20 defa şikayet ediyorlar, ben kötülük yapmadım. Cumhurbaşkanına teşekkür ettik. Bu stadın yapılmasında arkasında durdu. Teşekkür ettik. Sarıyer\'de daire verdi yaptırdı, havuz yaptırmışım v.s. Sonunda mecbur kaldım açıklama yaptım, dolaylı dolaysız benim yanımdan geçen bir otel bulsunlar, bulanın olsun\" diye konuştu.

\"BÜTÜN MÜCADELEM BEŞİKTAŞ İÇİN OLDU\"

Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanı olduktan sonra müteahhitlik yapmadığını ifade ederek, \"Benim işim o, ben arazinin üzerine çıksam hırsız olacağım. Gezi olayları zamanı tapeler var, Vişnezade\'de bir arazi var Orman onu aldı, 2 blok yapmışım, İsmail Ünal baskı yapmış. Ya ben Vişnezade\'de arazi görmemişim. Bunları hep içime attım. Benim de bir ailem var arkadaşlar. Avukatlık faturasıymış, hiç duyuyor musunuz Beşiktaş dava kaybediyor falan diye. Avukatlık hizmetini çıkarttırdım, Şafak\'a hizmet ödemişiz. Biz gelir üretirken o da hizmet üretmiş. Ben sizin karşınıza 41 defa gelmişim, her seferinde anlatmışım. Bütün mücadelem Beşiktaş için oldu. Yanımıza arkadaşlar aldık, memnun değilim, ayrılabiliriz. Daha yanımdan ayrılmadan, dedikodusu çıkıyor. 30 defa söyledim, belki ayıp ediyorum. Elinde bir şey olup da çıkartmayan söylemeyen namerttir dedim. Mayıs ayında genel kurul var, ben kimlerin yaptıklarını biliyorum. Kimler ise günü gelince açıklayacağım. Gelsinler, aday olsunlar. Merciini verecek yer, genel kuruldur. Biz taraftara açtık. 140 kişi müracaat etmiş, af çıkardım. Üyeliğimiz düştü diye kaç kişi aradı. Kişiliklere girmek Beşiktaş başkanının işi değil, mevzuları üzerimde tutuyorum ki Beşiktaş\'a zarar gelmesin. Burada size kimseyi şikayet etmeyeceğim. Beşiktaş\'ın karar mercii genel kuruldur. Aday olursunuz, seçimi kazanırsınız. Allah herkesin işine göre rast verir. Kırgınlıklarım var, kızgınlıklarım var. Ne kazandı Beşiktaş bunlardan? Rakiplerimizde daha zor günler geçirenler var. Pusuya yatmayın, pusu kalleşlerin işidir. Burası Beşiktaş Kulübü. Gelin, bizler bu camia, sporcularını şehit vererek buralara geldi. Pusu bizim işimiz değil\" dedi.

Fikret Orman, konuşmasının ardından Divan Kurulu Üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

