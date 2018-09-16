T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman ve Serdal Adalı oylarını kullandılar

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tek aday olarak girdiği olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu verdi

16 Eylül 2018 14:53

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tek aday olarak girdiği olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu verdi.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi\'nde düzenlenen toplantıda oy verme işlemi saat 10.30\'da başladı. Aidatlarını yatıran 14 bin 456 üyenin 20 sandıkta kullanacağı oy verme işlemi saat 17.00\'de sone erecek.
ORMAN VE ADALI OYUNU KULLANDI
Bu arada Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Serdal Adalı, oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Orman\'ın oy verirken, \"Oyumu muhalefete verdim\" sözleri ise gülüşmelere neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
- Fikret Orman\'ın kurula gelişi
- Orman\'ın oy kullanması
- Serdal Adalı\'nın oy kullanması
- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞDHA Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret OrmanBJK Akatlar SporKültür KompleksiAidatlarınıORMAN VE ADALI OYUNU KULLANDI BuFikret OrmanSerdal AdalıOrmanGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24