Fikret Orman ve Serdal Adalı oylarını kullandılar

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tek aday olarak girdiği olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu verdi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi\'nde düzenlenen toplantıda oy verme işlemi saat 10.30\'da başladı. Aidatlarını yatıran 14 bin 456 üyenin 20 sandıkta kullanacağı oy verme işlemi saat 17.00\'de sone erecek.

ORMAN VE ADALI OYUNU KULLANDI

Bu arada Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Serdal Adalı, oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Orman\'ın oy verirken, \"Oyumu muhalefete verdim\" sözleri ise gülüşmelere neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

- Fikret Orman\'ın kurula gelişi

- Orman\'ın oy kullanması

- Serdal Adalı\'nın oy kullanması

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)