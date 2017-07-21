Fikret Orman 'sözünü tuttu'; Beşiktaş'ın stadında tabela değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arenalara karşıyım" açıklamasından sonra Vodafone Arena olan stadın adını değiştireceklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'sözünü tuttu'. Beşiktaş'ın stadının Vodafone Arena olan tabelaları, Vodafone Park olarak değiştirildi.

Erdoğan'ın 'arena' açıklamasından sonra resmi başvurularda 'Vodafone Park' olarak kullanılan stat ismi, tabelanın da değiştirilmesiyle tamamen tarihe karıştı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, stadyumlarda 'arena' isminin kullanılmasına karşı olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Arena değil, burası stadyum. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını geçmişte biliyorsunuz değil mi? İnsanları kimlere parçalatırlardı malum. Biz arenalara karşıyız ve Bakana da talimatı verdim, arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın arena kavramına, manası, anlamı nedir ona bakın. Öyleyse böyle bir şey olamaz."

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