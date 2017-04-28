Fikret Orman: Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şampiyonluğun ramazan ayına denk gelmesi durumunda kutlama yapmayı düşünmediğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerinin yanı sıra kulübün diğer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Güçlü bir Türk futboluna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Orman, "Fenerbahçe'nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Fenerbahçe'nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir Fenerbahçe bizim için iyi bir rekabettir. Kuvvetli bir Beşiktaş onlar için rekabettir. Türk futbolunun Trabzonspor'a, Bursaspor'a, Başakşehir'e ihtiyacı var. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Futbol ailesinin bir bütçesi var, bir yerlere geldik ama artık sıçrama yapmamız lazım." dedi.



Orman, sıçrama yapmak için Türk futbolunun tüm dünyada izlenen bir lig olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkesin elinde kumanda var. Hafta sonu iki derbi vardı. Bir tarafta Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyordu, diğer tarafta Real Madrid ile Barcelona... Zevksiz bir mücadele varsa insanlar diğer maçı tercih ediyor. Bizim amacımız Türk olmayanların o maçı izlemesi ve 'Ne kadar zevkli maç.' diyebilmesi olmalı. Beşiktaş'ın en büyük özelliği budur. Beşiktaş, Adanaspor ile oynuyor, herkes keyif alıyor, Lyon'la, Trabzonspor'la oynuyor, herkes keyif alıyor. Futbol, yönetici oyunları işi değildir. Sahada oynandığı zaman insanlara keyif veren bir oyundur. Portekiz'in yayın gelirleri, stadyum gelirleri, reklam gelirleri Türkiye'den küçük ama Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde hep ön taraflarda olmuş kulüpler. Biz de olabiliriz ama izlenirsek oluruz. Yayıncı kuruluşu, dünyaya Türk futbolunu tanıtmak açısından avantaj olarak görüyorum. Bu şansı iyi kullanmak lazım."



"Penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum"





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp olarak Avrupa kupası hayalinin kamuoyu için de somut bir hedef haline geldiğini dile getirdi.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibine elenmelerinin kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Orman, "Başkan olduğum ilk dönemde, Beşiktaş'ın en zor dönemlerinde söyledim. Benim söylediğime yavaş yavaş geliyoruz. O maçı almamız lazımdı. Oraya kadar getirip, kendi seyircimiz önünde penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum. Maçı izleyenler de Beşiktaş'ın elenmesine rağmen gururluydular. Ben de böyle bir takıma başkanlık yapmanın gururunu yaşıyorum. Futbolda geriye dönerek yapılacak yorum çok fazla. Caner sakat olmasa, Aboubakar o kartı görmese, Fabricio o hatayı yapmasa çok farklı olurdu." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın artık Avrupa'da saygı duyulan, önemli bir takım haline geldiğinden bahseden başkan Fikret Orman, "Beşiktaş, Avrupa'da kiminle oynarsa oynasın; ister Real Madrid olsun, ister Chelsea olsun dikkate alınan, saygı duyulan önemli bir takım. Herkesin tedbir almak zorunda olduğu bir kulüp. Bunun da gururunu yaşıyorum. Her sene üstüne koyarak buraya geldik. Seneye de üstüne koyacağız, yapacağımız hamlelerle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İskoç hakemin rezilliği olmasa gruptan da çıkardık. Avrupa'da saygı duyulan bir kulüptür Beşiktaş." değerlendirmesinde bulundu.

"Ramazanda kutlama yapmayı düşünmüyorum"





Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da da kutlamalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Orman, şu ifadeleri kullandı:



"Bu benim değil Beşiktaşlıların yaşayacağı bir sevinç. Beşiktaş büyük bir camia. Süre yeterli olursa ramazana kadar kutlamalara katılmak istiyorum. Çok yerden talep var. Eğer şampiyon olursak Karadeniz'de, Güneydoğu'da bir şeyler yapmak istiyorum. Hep aynı bölgedeki insanları mutlu etmektense biraz da başka bölgedeki insanlarla temas olmasını istiyorum. Biz Beşiktaş'ı öyle ayağa kaldırdık. Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Böyle gitmesine de gayret ediyorum. 7 Mayıs'ta Fenerbahçe maçı var, sonra Bursaspor ve Kasımpaşa maçları var. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum."

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