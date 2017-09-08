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Spor

Fikret Orman: Şampiyonluğun favorisiyiz; çocuklar inanılmaz efendi

"Çok iyi takımız"

08 Eylül 2017 12:41

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının şampiyonluğun favorisi olduğunu söyledi. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuşan Orman, "Çok iyi takımız, çocuklar inanılmaz efendi" ifadesini kullandı

Hazırlık kampının bir kısmını Çin'de geçiren Beşiktaş'ın başkanı Orman, Shanghai'da ofis açacaklarını söyledi. Orman, “Çok iyi takımız. Çocuklar inanılmaz efendi. Buna ek olarak çok akıllı ve nokta atışı transferler yaptık. Hepsi bizim istediğimiz şartlarda Beşiktaş'a geldi. Direkt olarak takıma katkı sağlayacak, potansiyeli yüksek oyuncular aldık. Gidenlerin de tamamı dönmek istedi. Tek üzüntüm Demba Ba oldu. Hala bonservisini çözemedi. Bitiremedik. Çözdüğü an kapımız açık. Çünkü komple bir santrfor ve Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyor” ifadesini kullandı.

"Shanghai'da ofis açıyoruz"

Çin'e sezon öncesi yaptıkları seyahatin önemine dikkati çeken Orman, “Beşiktaş dünya markası oldu. Çin, Endonezya ve Malezya gibi ülkelere gideceğiz. Shanghai'da Beşiktaş kulüp ofisi açıyoruz. Global hale geleceğiz. Türkiye'de zaten en büyük sponsorluk anlaşmalarını yaptık. Daha ötesi yok. Bundan böyle dünyanın büyük şirketlerine bakacağız. Bunun için Çin başta olmak üzere Uzak Doğu'ya yöneldik. Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United… Hepsi orada. Doğru yoldayız” dedi.

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