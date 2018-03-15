Fikret Orman: Ronaldo, Beşiktaş'a gelmek istiyor

Beşiktaş kulübü başkanı olarak daha çok işe imza atmak istediğini söyleyen Fikret Orman, bir dünya kulübü olarak Beşiktaş kulübünün taraftarının yakında 100 milyon kişiyi bulacağını söyledi. Orman, son zamanlarda çok konuşulan Beşiktaş'ın yabancı futbolcu transferleri ve Ronaldo konusu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği başkanlığına istenmesinin kendisini onurlandırdığını ifade eden Orman, Türkiye Futbol Ligi'nin dünyada izlenen bir lig haline getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

''Beşiktaş ile 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz''

CRI TÜRK'te önemli açıklamalarda bulunan Orman, Beşiktaş kulübünün bir dünya kulübü olduğunu ve bu kulübün taraftar sayısının 100 milyon kişiyi bulması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Beşiktaş istediğimiz seviyeye geldi diyemiyoruz, bizim daha yapacak çok işimiz var. Epey bir seviyeye geldik ama; bu seviye Beşiktaş'ın olması gereken seviye değil. Beşiktaş her şeyden evvel dünya çapında bir takım ve 115 yıllık mazisi olan bir kulüp. Şu anda geldiğim noktada yeterli değil, daha iyi işler yapacağız. Bu böyle bir anda olmuyor, biraz emek, zaman lazım. Aynı yemek gibi, hızlı yememek lazım, sindire sindire yiyip vücudunda hazmetmesi lazım. Onun için de daha yapacak çok işimiz var. Bizim ilgilendiğimiz en önemli tarafı, skorsal başarılarla beraber yapacağımız, taraftarlarla iyi ilişkiler kurabilmek. Sempatik bir kulüp olmak. İnsanlara mutluluk veren bir camiaya olmaya gayret etmek. Bütün işimiz de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Mutluluk bir tek maç sonucuyla olmaz. Yapacağınız sosyal projeler insanlığa hizmet edecek projeler, insanları mutlu eder. Birçok konuda çalışıyoruz. Tabi en önemli hedefimiz kısa seviyede 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz."

''Ronaldo'yu almak isterdim''

Orman, son zamanlarda Ronaldo'nun Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak bir açıklama yaparak Ronaldo konusuna şöyle konuştu:

''Ronaldo'nun iki takım arkadaşı hem Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo'yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu, ama tabi bunlar nasip, kısmet. Aklımızda ille de şu gelsin, bu gelsin diyeceğimiz birileri yok. Beşiktaş'ta ahlaklı, iyi bir sportmen, fairplay'e inanan insanların olmasına gayret ediyoruz. Oyuncu kadromuzda öyle bir kadro, çok da kaliteli çocuklardan oluşuyor. Seneye tabi bir kısmı gidecek, bir kısmı gelecek, profesyonellik içinde olacak. Öyle çok bir isim de aklıma gelmiyor açıkçası''

''Come to Beşiktaş, taraftarın eseri"

'Come to Beşiktaş' projesinin taraftar sayesinde ortaya çıktığını söyleyen Orman, "Cometo Beşiktaş projesi, taraftardan başladı, sonra o çığ gibi büyüdü. İlk etapta Pepe'yi transfer ederken taraftarımız büyük bir baskı yaptı Beşiktaş'a gelmesi için 'Cometo Beşiktaş' diye. Ondan sonra onu biz de iletişim grubu olarak biraz daha büyüttük. Sonra da 'Rumi' yani 'Ne Olursan Ol Gel' projesine başladık. O da çok etki oluşturdu. Bunun üzerinde yoğunlaşan bir ekibimiz var, çok da başarılılar, inşallah daha iyi şeyler yapacaklar'' şeklinde konuştu.

