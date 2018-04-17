Fikret Orman, Pepe'nin yanına Chiellini'yi istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk mücadelesine devam eden Beşiktaş, şimdiden gelecek sezon için transfer haritasını oluşturmaya başladı.

T24 Spor'un edindiği bilgiye göre, Beşiktaş'ın savunma hattına Pepe ayarında bir oyuncu istediği, bu ismin de Juventus forması giyen Chiellini olduğu öğrenildi. Başkan Fikret Orman, sezon sonu Juventus'la sözleşmesi biten tecrübeli İtalyan stoperi bedavaya transfer edip, Pepe'nin yanına monte etmeyi düşünüyor.

Chiellini kimdir?

Livorno'dan Juventus'a 2004 yılında transfer olan İtalyan oyuncu Serie A'da ilk sezonunu Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. Bu kulüpteki üstün performansı nedeniyle Juventus'ta oynamaya hak kazandı.



2005-06 sezonundan beri Juventus'ta görev yapan Chiellini, İtalya'nın en iyi savunmacıları arasına girmeyi başardı. Birçok kez İtalya'nın U-22 takımına kaptanlık yapan Chiellini, 2007 yılından beri İtalya millî takımı forması giyiyor.



İtalya Millî takımı ile ilk maçına ise 2004 yılında Finlandiya karşısında çıktı.



Juventus'un Inter ile karşılaştığı maçta eski Juventus'lu Zlatan İbrahimoviç'e yaptığı inanılmaz markaj ile maçın adamı olmaya layık görüldü.



Halen Juventus forması giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda serbest kalıyor.