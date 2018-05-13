T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman müjdeyi verdi; Shakira, tarihi açıkladı!

Shakira, Vodafone Park'a geliyor

13 Mayıs 2018 16:17

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda müjdeyi tüm Beşiktaşlılara verdi. Orman, Vodafone Park’ta yapılacak ilk konserin Shakira konseri olacağını açıkladı.

Önümüzdeki sezon UEFA Süper Kupa Finali'nin Vodafone Park'ta yapılacağını söyleyen Fikret Orman, bir de müjde verdi. Fikret Orman, bu yaz Shakira'nın Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı. 11 Grammy ödülü sahibi ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi ‘El Dorado’ kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye’ye gelecek. 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye’ye gelmeye hazırlanan şarkıcı, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı.

Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı. “Yeniden İstanbul’da olmak mükemmel bir deneyim olacak. Bu yüzden çok mutluyum. En sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım bile.Çok eğlenceli olacak! El Dorado’ya giden yol şimdi başlıyor! Beklemede kalın.''

Sosyal medya hesabından hayranlarına bu açıklamaları yapan Shakira, Vodafone Park'ta sahne alacak. En son 2007’de Kuruçeşme Arena’da konser veren şarkıcı o dönem çok konuşulan açıklamalar yapmıştı. ''Boğaz manzarasında konser vermek için üste para veririm'' açıklamasıyla gönülleri fetheden Shakira'nın Türkiye'ye ikinci gelişi olacak.

Bir İstanbul aşığı olan Shakira, Türkiye’ye geldiği zaman, İstanbul’u bol bol gezeceğini söyledi. Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin eşi olan Shakira'nın Katalan yıldızdan bir de çocuğu bulunuyor.

ETİKETLER

Fikret OrmanShakiraVodafone Park11 Temmuzkonserşarkıcıdünyaca ünlüpopstarfutbolbaşkanyönetimBeşiktaşlılara müjde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24