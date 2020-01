Fikret Orman: Maçlarımız Çin'de naklen yayınlanacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iletişim kampanyası lansman töreninde, ‘’Artık Dünya çapında bir takım olma yolunda adımlar atmaya başladık. Bunun ilk adımını Çin'e giderek yaptık. Schalke ile Çin'de yaptığımız maçı 91 milyon kişi takip etti. Bu bizim için ilk adımdı. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız maçlar Çin'de yayınlandı. 600 milyon kişi bu maçları izledi’’ açıklamasını yaptı.

Bu kampanyayla ırk gözetmeksizin herkese kollarımızı açtığımızı anlatmaya çalıştık diyen Orman’ın açıklamaları şöyle:

‘’Türkiye’ye en çok döviz sokan kurumuz’’

Şampiyonlar Ligi maçlarında Dünya'nın her yerinde gösterime sokacağız. Biz borçlanarak değil, bütçemizi büyüterek en iyileri kadromuza katmak istiyoruz. Bunun için de ilk hedefimiz taraftar sayımızı 100 milyona yükseltmek.''

Yeni kampanya: Gel Gel. Kim olursan gel

"Yeni kampanyamızda dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese gel diyoruz. Mevlana'dan esinlenerek bu kampanyayı başlatıyoruz: 'Come. Come. Whoever you are!' (Gel, gel. Kim olursan gel) Bu kampanyaya büyük bir bütçe ayırdık. Şampiyonlar Ligi maçlarında Dünya'nın her yerinde gösterime sokacağız. Biz borçlanarak değil, bütçemizi büyüterek en iyileri kadromuza katmak istiyoruz. Bunun için de ilk hedefimiz taraftar sayımızı 100 milyona yükseltmek.''

Fikret Orman, "Gel diyorsunuz ama hep bonservissiz gel diyorsunuz" şeklindeki söylem üzerine, "O da bir gelme metodu. Kalpten gel, bonservisle gelme" diyoruz şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Orman'dan Şampiyonlar Ligi ve Bayern Münih yorumu

Başkan Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'ni ne zaman kazanacaksınız sorusu üzerine ''Hayalci laflarla, bu sene, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ni alacağız demek çok popülist bir yaklaşım. Bizim hedefimiz adım adım. Şu anda birinci hedefimiz Bayern Münih'i elemek ve Süper Lig'i şampiyon olarak bitirmek'' dedi.

''Dünyada ilk 10 kulübün 20 sene önce başladığı şeyler bunlar''

Beşiktaş'ın globalleşme yolunda yeni adımlar attığını, uluslararası pazara açıldığını,Irak, Malezya, Endonezya, Arabistan'da yerel dil ile Beşiktaş dergisi çıkardıklarını belirten Orman, ''Dünyada ilk 10 kulübün 20 sene önce başladığı şeyler bunlar. Kulübü tekrar yapılandırdık, skorsal başarı ile global işlere başladık. Beşiktaş Dergisini, Irak, Malezya, Endonezya, Arabistan gibi pazarlara açıyoruz. Kendi dillerinde Beşiktaş Dergisi yarattık. Biz Türkiye'de farklı bir vizyon açmak istiyoruz. Bu kısır döngüden kurtulmalıyız. Hedefimiz 100 milyon taraftara ulaşmak. Biz borçlanarak değil, bütçemizi büyüterek en iyi isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Devletten bir destek isteğimiz talebimiz yok. Göstermelik şeyler değil de daha ciddi destekler bekliyoruz. Detaya girmeyelim, polemik olsun istemem. Bu iş elbette bir şov işi. Yapacaklarımızı yaptıklarımızdan çıkarırsınız. Bu sırayla başlayacak. 1 milyonun üzerinde bir para harcayacağız. Dünyada futbolla ilgili olan her ülkeye gireceğiz. Biz borçlanarak değil, bütçemizi büyüterek en iyileri kadromuza katmak istiyoruz'' diye konuştu.