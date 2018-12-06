Fikret Orman: Kulüpler Birliği yayımlanan bildirinin arkasında

Kulüpler Birliği Vakfı bugün toplantı düzenledi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Fikret Orman, daha önce yayımladıkları bildirinin oy birliğiyle arkasında olduklarını söyledi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Kulüpler, oy birliğiyle yayınlanan metnin arkasında olduğunu ifade etti. Bugün böyle olur, Galatasaray yarınki toplantıya katılır. Bu çok büyütülecek bir şey değil.

"Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de, haddi de yoktur."