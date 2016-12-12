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Spor

Fikret Orman: İte köpeğe prim vermeyeceğiz

Beşiktaş Başkanı Orman, Kayserispor'la yapılacak maç için kombinelerin iptal edileceğini ve gelirin şehit ailelerine verileceğini söyledi

12 Aralık 2016 15:32

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'daki Beleştepe'ye hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. Orman, yatığı konuşmada, "İte köpeğe prim vermeyeceğiz" dedi.

Fikret Orman, herkesi çarşamba günkü Kayserispor maçına davet etti. Bu maç için kombinelerin kaldırıldığını açıklayan Orman, toplanan bilet paralarının şehit ailelerine verileceğini duyurdu.

Fikret Orman şunları söyledi: "Fedakâr polislerimize düzenlenen alçak terör saldırısını kulübüm adına lanetliyorum. Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu kardeşlerimizi kaybetmiş olmaktan derin üzüntü içerisindeyiz.

Acımız henüz çok taze ancak bu ülke için birçok sporcusunu şehit vermiş bu camia ite köpeğe prim vermeyecektir." dedi.

 

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