Fikret Orman: Hayatımda elde ettiğim en büyük başarı Beşiktaş başkanlığıdır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün başkanı olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Orman, "Liderlik güzel ama önemli olanın mutlu sonu görmek" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından büyük mutluluk yaşayanların arasında şüphesiz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da vardı.



Yurt dışında olduğu için karşılaşmayı tribünden takip edemeyen Orman, maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş Kulübü Başkanı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Orman, "Kazandıktan sonra konuşmak çok güzel bir duygu. Fakat önemli olan mutlu sonu görebilmek. Bu camia ve bu insanlar her şeyin iyisini hak ediyor. Bu camiya başkanlık ettiğim için kendim ve ailem adına gurur duyuyorum. Hayatımda elde ettiğim en büyük başarı Beşiktaş başkanlığıdır. Bundan başka bir hedefim yok." şeklinde konuştu.



Liderliğin keyfini çıkardıklarını sözlerine ekleyen Fikret Orman, "Daha güzel günler göreceğimize inanıyorum. Bir şey yapıyorsak Beşiktaş aşkı için yapıyoruz. Aşk olmadan yapılacak bir iş değil bu. Geldiğimiz durumda yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımın da çok emeği var. Kimseyi kırmadan, kimsenin üzerine basmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.