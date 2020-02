Fikret Orman: ''Futbol takımın bütçesi 82 milyon Euro, %35 daralmaya gideceğiz''  

\'\'Futbolda her şey Dolar ve Euro üzerinden bun TL\'ye çevirmemizin imkanı yok\'\'

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın gündemini değerlendirdi.

Vodafone Park\'ta verilen geleneksel iftar davetinin ardından basın mensupları ile sohbet eden Fikret Orman, geçtiğimiz sezon futbol A takımının bütçesinin 82 milyon Euro olduğunu ve bu sezon için %30-35 arasında kısıtlamaya gideceklerini açıkladı.

Şampiyonlar Ligine katılmamalarından dolayı 40 milyon Euro\'nun üzerinde bir gelirden mahrum olmalarına rağmen UEFA Avrupa Ligi\'nden 15 milyon Euro civarı bir gelir beklediklerini ifade eden Orman, \'\'Şampiyonlar Ligi\'ndeki paranın gelmemesi bütçe açısından önemli ama hem UEFA Avrupa Ligi gelirleri hem de bütçe daralması ile bunu dengeleyeceğiz. Transfer yapacağız ama çok ince eleyip sık dokuyacağız ve bütçeye göre transfer yapacağız\'\' diye konuştu.

Mitrovic\'i satmayı düşünmediklerini belirten Orman Atiba\'nın da 1 yıl daha kalacağını açıkladı.

Başkan Fikret Orman\'ın açıklamaları şu şekilde:

\'\'Futbol takımın bütçesi 82 milyon Euro %35 daralmaya gideceğiz\'\'

\'\'Geçen sezon sadece futbol takımı için harcanan para 82 milyon Euro. Bunun içinde futbolculara ödenen paralar, maç başı ücretleri, teknik direktöre ödenen maaşlar, vergiler,diğer tüm harcamalar var. Kısacası futbol takımı için A\'dan Z\'ye her şeyiyle 82 milyon Euro bir bütçe harcamışız. Bunu %30-35 arasında azaltacağız. Bu nasıl olacak futbolcu satışı, transferde parayı çok dikkatli harcamak, tüm genel giderlerde kısıntılara gitmekle olacak. Bunu yapmak zorundayız.\'\'

\'\'Futbolda her şey Dolar ve Euro üzerinden bun TL\'ye çevirmemizin imkanı yok\'\'

\'\'Eksiklerimiz tabii ki var ve mutlaka transfer yapacağız. Ama şu an ekonomide sürekli değişen Dolar ve Euro\'nun durumunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bu sadece Beşiktaş\'ı değil tüm takımları etkileyecek bir durum. Adımlarımız sağlam atmalıyız. Önümüzü görme açısından seçim sonrasını beklemek gerek diye düşünüyorum. Çünkü futbolda her şey Dolar ve Euro üzerinden yürüyor. Bunu TL\'ye çevirmemizin de pek imkanı yok. Kulüpler birliği olarak bu yönde bir karar alamayız çünkü orası bir vakıf. Kadro kurmak, transfer yapmak kolay iş. Gidersin hemen alırsın, bonservisini 2-3 seneye yayarsın ama sonrası ne olacak, nasıl ödenecek o paralar. O yüzden Beşiktaş dahil bütün kulüpler çok sağlıklı kararlar almalı ve uygulamalı diye düşünüyorum.\'\'

\'\'Mitrovic gelecek sezon takımın önemli bir oyuncusu olacak\'\'

\'\'Futbolcularımıza teklifler geldiği yönünde her gün haberler çıkıyor.Bir çoğu gerçeği yansıtmıyor. Özellikle Pepe ve Quaresma için ortada herhangi bir teklif olmadığı için bu oyuncuların transfer durumlarını konuşacak bir konu yok. Zaten Pepe ve Quaresma\'yı satmak gibi bir düşüncemiz de yok. Mitrovic te Belçika\'da iyi bir sezon geçirdi, gelecek sezon kadronun önemli oyuncularından biri olacak, onu da kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Ama Boyko ve Aras ile yollarımızı ayıracağız, inşallah başka bir kulübe satarız\'\'

\'\'Şampiyonluğun kaçması bana Bilic\'in son senesini hatırlattı\'\'

\'\'Şampiyonluğun kaçması ile ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama bana sanki Slaven Bilic\'in son senesini hatırlattı bu sene. O sene de 30\'uncu haftaya kadar iyi gelmiştik ama sonrasında şampiyonluğu kolay bir şekilde kaybetmiştik. Sebep aramak istersek çok buluruz ama bana göre ilk yarıda çok fazla puan kaybettik, 30 puan topladık sadece. Bunun çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum ve çokta fazla konuşmak istemiyorum\'\'

\'\'Burak Yılmaz\'ı taraftar istemedi diye almamazlık yapmadık\'\'

\'\'Burak Yılmaz konusu geçen sezon çok konuşuldu, yazıldı. Taraftarlar istemedi diye sürekli irdelendi. Bir kere biz Burak\'ı taraftar istemedi diye almamazlık yapmadık. Beşiktaş yönetimi transfer kararlarını kendi iradesi ile alır, geçen sene de öyle oldu. Burak her zaman söylediğim gibi beğendiğim ve sevdiğim bir futbolcu. Çok da iyi bir Beşiktaşlıdır ve hiç bir zaman bunu saklama gereği de duymamıştır. Şu anda da Trabzonspor\'un sözleşmeli futbolcusudur. Onun hakkında daha fazla konuşmamızın bir gereği yok.\'\'

\'\'Atiba 1 yıl daha bizimle Demba Ba ise %50 durumunda\'\'

\'\'Atiba bizim sembol oyuncularımızdan birisi. 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Ama bu şartlarda değil tabii ki. Mutlaka şartlarında bir değişim olacak.Demba Ba transferi şu an %50 - %50 durumunda. Somut biten bir şey yok. Gerekirse ben de devreye girerim ama dediğim gibi şu an biten bir durum yok.

\'\'Tamer Tuna bu saatten sonra bize sadece teknik direktör olarak gelir\'\'

\'\'Şenol Güneş hocamızı sonunda ikna ettik yanına yardımcı bir hoca alacak ve bunu biz belirleyeceğiz. Tamer Tuna ismi yazılmış ama kesinlikle doğru değil. Bir kere Tamer artık teknik direktörlük yapan birisi. Zaten bizde 2 sezon çalışmadan önce de teknik direktörlük yapmak istiyordu, biz rica ettik, kırmadı ve geldi 2 sezon Şenol Güneş\'in yanında çalıştı. Çok da başarılı bir teknik direktör; bizim 6\'da 1 bütçemizle takımını 6\'ncı yaptı biz 4\'üncü olduk. Önemli ve geleceği parlak olan bir hoca. Bu saatten sonra bize ancak ilerleyen yıllarda teknik direktör olarak gelir.\'\'

\'\'Arda Turan\'a verilen ceza çok fazlaydı\'\'

\'\'Arda Turan\'ı çok severim. Futbolcuları bu kadar kolay kaybetmemeliyiz diye düşünüyorum. Yaptığı hareket yanlış bir hareket ama 16 maç çok fazla bir cezaydı. Aynı hareketi Ronaldo yaptı 5 maç ceza aldı. Bence 10 maça düşürmeleri iyi oldu. 10 maç değil 6 maç ceza versinler adaletli ceza versinler. Bizim oyuncularımıza hiç adaletli cezalar vermediler bu da adaletli değil. Bize de başkasına da adaletli ceza versinler tek isteğimiz bu\'\'

\'\'VAR sistemi kademeli olmalı\'\'

\'\'VAR sistemi kademeli olmalı bence. Tartışmalı pozisyonlar nedir; penaltı, ofsayt ve kırmızı kartlar. VAR sistemi her sene kademeli olarak uygulanmalı. Gelecek sezon penaltı ve ofsaytları değerlendirirsin, seneye kartları eklersin. Bu şekilde gidilmeli.\"

\'\'Shakira konseri ülkemiz için önemli\'\'

Fikret Orman son olarak Vodafone Park Stadı\'nda yapılacak Shakira konserinin önemini, \'\'Shakira konseri ülkemiz için önemli. Tanıtım için, ülkemizin imajı için önemli. Dışardan savaş var zannediyorlar. Böyle olmadığını tüm dünyaya göstermeliyiz\'\' sözleriyle anlattı.