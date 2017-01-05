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Spor

Fikret Orman: Eto'o kısmetse olur

"Takas konuşuluyor ama takası düşünmüyoruz"

05 Ocak 2017 18:45

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun transferi için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Lig TV'ye konuşan Orman, "Eto'o ile ilgilenmediğimizi söylersek yalan olur. Takas konuşuluyor ama takası düşünmüyoruz. Oyuncu ve kulüpler isterse, bazı oyuncularımızın kiraya gitme durumu var. Eto'o kısmetse olur" diye konuştu.

Takıma katılan yeni oyuncuları da değerlendiren Fikret Orman "Babel sanki 10 yıldır bizde oynuyormuş gibi. Mitrovic ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibi 4-5 defa izledi; Gökhan Keskin, Metin Albayrak izledi, ben de izledim. Umarım takıma faydalı olur" dedi.

Orman, Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini "O bölgede çok kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız" ifadeleriyle dile getirdi. Beşiktaş Başkanı, tesis yatırımlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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Fikret OrmanEtokısmetse olurBeşiktaştransfer

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