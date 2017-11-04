Fikret Orman doğum gününde, yenilenen hastane servisini açtı

İzmir Beşiktaşlılar Derneği tarafından yenilenen İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü Ayaktan Tedavi Merkezi\'nin açılışını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yaptı. Doğum günü olduğunu belirten Orman, halkın kulübü olmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü Ayaktan Tedavi Merkezi\'ni yeniledi. Yenilenen merkezin açılışı törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp ve dernek yöneticileri ile İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur katıldı.

Merkezin açılış töreninde konuşan Fikret Orman, bugün aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu hatırlatıp, \"İzmir Beşiktaşlılar Derneği böyle bir günde hayırlı bir işe vesile oldu. Bana da en güzel doğum günü hediyesini verdi. Beşiktaşlılık böyle bir şey. Biz halkın kulübüyüz, halkın içinden geldik, sokaklardan geldik, oradayız ve yine oraya döneceğiz. Hep beraber insanlık için, iyi şeyler için mücadele ediyoruz, Allah bize güç kuvvet versin diyorum. İyi şeyler yapmaya vesile olalım\" dedi.

Konuşmalardan sonra İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur\'un elinden plaket alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, beraberindekilerle merkezi gezdi. Fikret Orman, yakın ilgi gösterdiği çocuklarla ve taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Merkezin açılışından görüntü

- Konuşmalardan görüntü

HABER-KAMERA: MEHMET GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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