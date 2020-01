Fikret Orman Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Fikret Orman: \"İyi bir transfer dönemi geçirdik\"

Samsun\'a gelen taraflarımıza tahriklere kapılmadıkları için teşekkür ederim

\"Şampiyonlar Ligi\'nde oynayacağımız deplasmanlara taraftar götürmeyeceğiz\"

\"Şenol Hoca ile hiçbir zaman problemimiz olmadı\"

\"İletişimcilerimiz yaptığı organizasyonlarla dünya tarafından konuşuluyor\"

\"Ne siyasete girme, ne de Spor Bakanı olmak gibi bir düşüncem yok\"

\"Futbolda yakalanan başarıyı diğer branşlara da taşımak istiyoruz\"

\"BİZ KENDİ TARAFTARIMIZI KONTROL ALTINA ALSAK BİLE, YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA SATILAN BİLETLERE BİR ŞEY YAPAMAYAYIZ\"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yıllık olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarına Beşiktaş seyircisini götürmeyeceklerini açıklayan Başkan Fikret Orman, \"Avrupa\'da çok Türk vatandaşımız var. Ancak bunların çoğunun yabancı pasaportları var. Biz kendi taraftarımızı kontrol altına alsak bile, yurt dışında yaşayan vatandaşlara satılan biletlere bir şey yapamayacağımızdan bahsettik. UEFA Başkanı da bize bu durumların net kurallardan oluştuğunu kendilerinin de bu konuda çok bir şey yapamayacağından bahsetti. Biz ilk geldiğimiz ilk sene Finansal Fair Play\'dan dolayı Avrupa\'ya gidemedik. Daha sonrasında ise 3 Temmuz\'dan dolayı Avrupa Kupalarına katılamadık. 2 sene Avrupa\'ya gidememenin sıkıntısını yaşadık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir karar aldık. Bundan sonraki 3 deplasmana da taraftar götürmeyeceğiz. Oralarda olan olaylar Türklere mal edilecek. Bunu bildiğimiz için bu riski alamazdık\" açıklamasında bulundu.

\"İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK\"

Yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro yapısına sahip olduklarını söyleyen Orman, \"İyi bir transfer dönemi geçirdik. Yaptığımız transferler sizi memnun etmiştir. Çok talep geliyor. Şunu alalım bunu alalım diye. Ama kulübün parasıyla aldığımız için öyle olmuyor. Yazabileceğimiz bir yabancı sayısı var. Aynı bölgede 2-3\'ten fazla oyuncu var. Bunlar hem mali anlamda hem de oyuncu anlamında sıkıntılar yaşıyor. Onun için nokta transfer yapmaya çalıştık\" dedi.

\"SAMSUN\'A GELEN TARAFTARLARIMIZA BEŞİKTAŞ\'A LAYIK OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM\"

Süper Kupa maçında Samsun\'da çıkan olaylarla ilgili konuşan Başkan Orman, \"Büyük kıskançlık var. Büyük oyunlar dönüyor. Beşiktaş kulübünü yönetmeye gelsek de büyük oyunlarla karşılaşıyoruz. Samsun\'a gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş\'a layık oldukları için. 1 maçlık bir ceza aldık, 1 maçla kurtulduk. Eğer ki bizim taraftarımız sahaya inseydi daha vahim olaylar yaşayabilirdik. Daha büyük cezalarda alabilirdik. Tahriklere gelmedikleri için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kenetlenmemiz lazım. Bizi saha dışına çekmeye çalışıyor. Bir gün Fetöcü yapıyorlar, Bir gün bel altımıza vuruyorlar. Beşiktaş\'ı layıkıyla yönetmeye çalışıyoruz. Bu zor sene de daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var\" diye konuştu.

\"ŞENOL HOCA İLE HİÇBİR ZAMAN PROBLEMİMİZ OLMADI\"

Şenol Güneş ile aralarında hiçbir zaman problem olmadığını belirten Fikret Orman, \"Beşiktaş\'ta geldiğimizden 1.5 sene sonrasında devre arasında Galatasaray\'dan bir oyuncu aldık. Mali kongrede bize soruldu. Bu adamı neden aldık diye. Biz cevabını verdik. Hocamız talep etti gibi bir cevap bize yakışmazdı. Kontratların sorumluluğu yönetim kuruluna aittir. Beşiktaş\'ın transferlerini Beşiktaş Yönetim Kurulu yapmaktadır. Pozitif negatif ne varsa bizim sorumluluğumuzdadır. Şenol Hoca ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. Kuvvetler ayrılığı ilkesiyle kimin ne yapacağı belli.

Bizim tek işimiz sizleri Beşiktaşlıları mutlu edebilmek. Bunun için haftada 7 gün çalışıyoruz. İnşallah sizleri mutlu ediyoruzdur\" dedi.

\"İLETİŞİMCİLERİMİZİN YAPTIĞI ORGANİZASYONLARLA DÜNYA TARAFINDAN KONUŞULAN BİR EKİBİZ\"

Türkiye\'deki en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini imzaladıklarına hatırlatan Orman, \"Bizim hiçbir zaman gizli bir gündemimiz olmadı. Gizli kapaklı iş yapmadık. Korkacağımız bir şey yok. Her şey kamuoyunun önünde yaşanıyor. Kulübün başına geldiğimizden beri felsefemiz 7 yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz olmuştur. Beşiktaş olarak biz işimizi iyi yapacağız. Bütçemiz dahilinde gideceğiz. Her yerde Beşiktaş\'ın temsil ve bütün Dünya\'ya tanıtacağız. bu bizimiz stratejimiz içinde zaten var. Biz Türkiye\'de en büyük sponsorluk anlaşmasını yapan takımız. Biz Beşiktaş\'ın başına geldiğimiz zaman rakiplerimiz bizim 2-3 mislimiz gelir elde ediyorlardı. İzlediğimiz politikalarla şimdi onlardan yüzde 20-30 daha fazla gelirimiz var. Dünyada söz sahibi bir takım olabilmemiz için dünya çapında reklamlar almamız lazım. Geldiğimizde forma sponsorundan 3.5 Milyon Euro gibi bir gelir elde edilirken, biz bunu 20 Milyon seviyelerine çıkarttık. Mesela Chelsea, onlar 100 milyon elde ediyor. Dünyada 300 milyon üzerinde taraftarları var. Başka bir örnek verecek olursak, yıllardır sponsorumuz olan Beko. Beko Beşiktaş\'a Türkiye için, Barcelona\'ya ise Dünya için sponsor oluyor. Dolayısıyla onlara daha fazla para ödüyor. İletişimcilerimizin yaptığı organizasyonlarla Dünya tarafından konuşulan bir ekibiz. Bir sonraki devre arasında Azerbaycan\'da, daha sonrada İran\'da kamp yapma gibi bir düşüncemiz var. 100 Milyon taraftarı olan bir ekip olmak için çalışıyoruz. Siz bize inanın biz yaparız. Son 4 sene de yüzde 5\'in üstünde bir büyüme kaydettik. Bu sayılara 15 yaş altı takımı tutanlar dahil değil. Ben o yaşlarda da çok aktif olduğumuzu düşünüyorum\" açıklamasında bulundu.

\"BU SENE VEFA SEZONUMUZ\"

Bu seneyi Vefa sezonu olarak belirlediklerini söyleyen Orman, \"Çok büyük emekleri olan büyük yöneticilerimiz vardı. Bazılarını kaybettik. Şehitlerimiz var. Burada geçen sene 40 tane şehit verdik. Onlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Projelerimiz olacka. Beşiktaş Ahde Vefası olan bir kulüptür. Yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmaz. Ülkenin kuruluşundan buraya gelen kadar her zamanından emeği geçen bir spor kulübüyüz\" dedi.

\"FUTBOLDA YAKALANAN BAŞARIYI DİĞER BRANŞLARA DA TAŞIMAK İSTİYORUZ\"

Futbolda yakalanan başarıyı diğer branşlara da taşıma isteklerini olduğunu söyleyen Başkan Orman,\" Basketbolda ilk defa kadro istikrarı sağladık. Eskiden her sene baştan aşağı kadroyu değiştiriyorduk. Bu sene 7-8 tane oyuncumuzu kadroda tuttuk. Basketbol maçlarında da Passo Lig uygulamasına geçmeyi düşünüyoruz. Geçen sene de şampiyon olurduk. Salona gelenler maytaplar attı. Olaylar çıkarıldı Bu mu Beşiktaş\'a sahip çıkmak, destek olmak. Burası sinema tiyatro değil, tabii ki destek olacak. Bağırılacak, çağırılacak. Ama olayların çıkmasını engellemek gerekiyor. Biz Artık basketbolda da futbolda olduğu gibi bir çizgiye geleceğiz. Beşiktaş\'ın bir borç yapısı var. Bunu aşağı çekebilmemiz için radikal kararlar almamız lazım. Amatör şubelerde her sene 50 milyon lira zarar yazıyoruz. Biz bu parayı bankadan faizle alıyoruz. 50 milyon bir anda 60-65 seviyelerine çıkıyor. Yeni sezonda da o 60-65 dururken bir 50 milyon daha çektiğimizde 115-120 oluyor onu da bankadan faizle alıyoruz. Borç giderek kabarıyor. Ben bunu geldiği gibi sürdürürüm. Ama bu iş birinin elinde patlar. Bize radikal olmak yakışır. Bizim bunu aşağıya çekmek için bize destek olmanız lazım. Popülarite ile bir yere gelmeyiz. Biraz Radikal olmamız lazım\" diyerek düşüncülerini belirtti.

\"NE SİYASETE GİRME, NE DE SPOR BAKANI OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM, NİYETİM YOK\"

Kendisiyle ile ilgili siyasete atılacağı, Spor Bakanı olacağı gibi haberlerin yapıldığını söyleyen Fikret Orman, \"Ne siyasete girme, ne de spor bakanı olmak gibi bir düşüncem, niyetim yok. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir mevkii yok\" dedi.

\"BİRİNE GİDİLİP BİRİNE GİDİLMEDİĞİ ZAMAN LAF OLUYOR\"

Beşiktaş Kulübünün anma törenlerini bir günde toplanması gerektiğini düşündüğünü belirten Başkan Orman, \"değerli Anma törenlerinde katılım bazen az oluyor. Bizim katılamadıklarımız oluyoruz. Bunu artık bir güne indirelim. Dünya Beşiktaşlılar gününde 19.03\' te bir günümüzü ayırıp hepsini ziyaret edelim. Çalışmak zorunda olduğumuz için, zamana ihtiyacımız var. Herkes değerli bizim için. Birine gidilip birine gidilmediği zaman laf oluyor. Bütün kulüplerde net borç açıklanıyor. Bizde brüt borç açıklanıyor. Bizim alacağımız da var. Zaten bir tanesinde borç açıklanmıyor da , Galatasaray\'da en azından böyle. Net rakamlara dönelim. Alınan avanslar bizden önceki yönetimlerde gösterilmiyordu. Biz gösteriyoruz. Kimseden bir şey saklamıyoruz. Kamuoyunu da yanlış yönlendirmeyi doğru bulmuyorum\" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

