Fikret Orman derbi sonrası konuştu: Kavga değil bu, spor

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrasında ilk kez konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Kavga değil bu, spor. Atmosferi germek için demeçler yapılıyor. Bu ortamların futbola katkısı olmuyor" diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'la ilgili de değerlendirmede bulunan Orman, "Ali Palabıyık gibi genç hakemleri kazanmalıyız. Hakemdir, hata yapabilir. Bizim maçımıza denk geldi. Fakat yan hakem bizim Karabük maçında da golümüzü vermedi. Gözüm onun üzerinde" ifadesini kullandı.

Fikret Orman'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Biz yöneticiler olarak bu tür galibiyetler için ‘Evet, yapabiliriz’ diyoruz ama bunu bazıları kibir olarak görüyor. Biz kibir olarak görmüyoruz, özgüvenimiz yerine geliyor ve takımımıza güvendiğimiz için kazanacağımıza inanıyoruz.

Derbiyi kaybetmekten çok oradaki ortam ve bize yapılan muamele beni üzmüştür. Bu bir maç. Biz centilmenlik istiyoruz.

Kadıköy’de bir ortam hazırlanmıştı. Bu ne beni, ne de gerçek Fenerbahçelileri memnun etmemiştir. Buna eminim. Türkiye’de taraftar sıkıntısı yaşanıyor. Atmosferi germek için demeçler yapılıyor. Bu ortamların futbola katkısı olmuyor."

“Futbolcunun özel

hayatına girmek yakışmıyor”

"Soyunma odalarında yöneticiler tarafından benim futbolcularıma küfürler ediliyor. Böyle bir şey Avrupa’da olabilir mi? Bunlar ne kazanç getiriyor? Kavga değil bu, bir spor. Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyor.

Koro halinde yöneticilerimize küfredliyor. Bu mu Türk futbolunu ileriye götürecek? 70 yaşında yöneticiye yakışan bir şey mi bu? Futbolcunun özel hayatına bel altı girmek falan..."

“Boks yapmıyoruz, futbol oynuyoruz”

"TFF hak mahrumiyeti veriyor, neye yarıyor bu? Gerekirse futboldan men edilsin, yöneticilik yapmasın. Fenerbahçeli taraftarlar da bunlardan memnun değil. Boks yapmıyoruz, futbol oynuyoruz. İnsanları kavgaya çekmeyin.

Küçücük çocuklara seremonide hareket yaptırıyorlar. Önceden kurgulanıyor bunlar. Yazık günah o çocuklara."

“Gözüm, yan hakemin üzerinde;

takip edeceğim onu!”

"Ali Palabıyık gibi genç hakemleri kazanmalıyız. Kaybetmek kolay. Hakemdir, hata yapabilir. Bizim maçımıza denk geldi. Fakat yan hakem bizim Karabük maçında da golümüzü vermedi. Gözüm onun üzerinde. Takip edeceğim onu. Yazık yani Beşiktaş’a."

"Net golümüz verilmedi. Penaltımızı vermedi ve atacağı oyuncuyu atmadı. 3 kırmızı kart, hocayı da gönderdi... Daha ne olabilir ki?"

“Quaresma kırmızı kartı hak etti”

"Bu dakikadan sonra TFF’nin ne yapacağını görmek istiyorum. Bizim de özeleştiri yapmamız lazım. Bütün faturayı karşı tarafa yıkmamalıyız. Quaresma mesela kırmızı kartı hak etti.

Ligin ikinci yarısına çok var. Yunus Emre mi olacağız; Fikret Orman mı, göreceğiz."

“Önemli olan iyi tanınmak”

"Hakemlerin maçlarda gördüklerini çalmalarını istiyorum. Bu kulüpler hancı, bizler yolcuyuz. Faruk Ilgaz, Süleyman Seba, Özhan Canaydın iyi tanınan başkanlardır. Önemli olan bu."